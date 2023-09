Paris Jackson vista em público após invasão domiciliar levanta preocupações de segurança

Paris Jackson, filha do lendário Michael Jackson, foi vista em público pela primeira vez após uma angustiante invasão de sua casa que a deixou abalada e preocupada com a segurança. A celebridade de 25 anos foi vista em West Hollywood no domingo, acompanhada por seu leal companheiro canino, enquanto tentava recuperar o senso de normalidade após o alarmante incidente.

Na quarta-feira passada, Paris Jackson foi vítima de uma terrível invasão em sua residência particular na Califórnia. Felizmente, Paris não estava em casa durante a invasão, pois estava em outro lugar com uma amiga. Foi seu corajoso amigo quem confrontou o invasor da propriedade, fazendo com que o intruso fugisse antes que as autoridades pudessem chegar.

Após o incidente, Paris Jackson expressou grandes preocupações com sua segurança e bem-estar. Ela teria solicitado medidas adicionais de “proteção contra intrusos” para aliviar seus medos de ficar sozinha em sua própria casa.

Paris Jackson e seu cão

Durante sua aparição pública no domingo, a estrela de American Horror Stories parecia estar de bom humor, abrindo um sorriso. Ela exibia um visual grunge casual, vestindo shorts jeans rasgados e uma camiseta multicolorida enorme, com seus longos cabelos bem presos em um coque alto.

As agências de aplicação da lei estão investigando ativamente a invasão de domicílio e, embora nenhum suspeito tenha sido detido ainda, estão tratando o assunto com a maior seriedade. Esta não é a primeira vez que Paris aborda questões de segurança; ela já obteve uma ordem de restrição temporária contra um homem que supostamente a perseguia. Em documentos legais, foi revelado que o perseguidor a assediou em seu estúdio de gravação, permanecendo nas proximidades por alarmantes 15 horas.

O recente incidente da invasão da casa também segue um período de controvérsia para Paris Jackson, que enfrentou reação dos fãs por não reconhecer o aniversário de 65 anos de seu falecido pai. Ela explicou que Michael Jackson sempre “odiou” comemorar seu próprio aniversário e se recusou a divulgar a data ou participar de qualquer comemoração de aniversário. Paris recebeu duras críticas e ameaças nas redes sociais por sua decisão de honrar os desejos de seu pai.

À medida que a investigação sobre a invasão da casa continua, os fãs e apoiadores de Paris Jackson esperam que ela encontre a paz e a segurança que merece em sua própria casa.