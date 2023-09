O conselho de ouro dado por Laura Cardoso para Gloria Pires em Mulheres de Areia

Laura Cardoso e Gloria Pires contracenaram em muitas cenas de Mulheres de Areia, novela reprisada no Edição Especial, afinal a veterana interpretava Isaura que é mãe das gêmeas Ruth e Raquel, vividas pela mãe de Cléo.

Uma das cenas marcantes da novela de 1993 é quando a matriarca dá um conselho para Raquel, que é a vilã da história. Tudo acontece quando a senhora começa a falar sobre o casamento com Marcos (Guilherme Fontes) e sobre a relação da filha com Wanderlei (Paulo Betti).

Na novela de Ivani Ribeiro, Isaura se depara com Raquel em um estado deplorável, já que acordou depois de uma bebedeira. A vilã de Mulheres de Areia aparece gritando na porta da casa do amante pedindo atenção, já que vive uma grande crise no casamento com o protagonista da trama.

Reprise de Mulheres de Areia: Raquel conta para Isaura que Ruth é apaixonada por Marcos (Reprodução/Globo)

Sabendo de tudo, principalmente que o cafajeste está se envolvendo com Andrea (Karina Perez), a personagem de Laura Cardoso decide agir em prol da filha e aconselha Raquel a pensar bem antes de tomar qualquer decisão impulsiva em relação a Wanderlei.

Porém, a vilã da novela não dá ouvidos aos conselhos da mãe e segue determinada a manter a situação como está e não pretende mais se separar de Marcos, achando que o milionário vai voltar aos seus pés depois do divórcio.

LEIA TAMBÉM: A web não perdoou ao comentar sobre a estreia de Todas as Flores na Globo

Como nunca gostou de Wanderlei, Isaura diz que o rapaz nunca foi uma boa companhia para Raquel: “É assim que se fala! Não vai estragar a sua vida não. Esse Wanderlei nunca prestou”, diz a veterana, mesmo não sendo ouvida.

Reprise de Mulheres de Areia: Raquel consegue arrancar dinheiro de Marcos (Reprodução/Globo)

Já em casa, Raquel segue com a crise depois da bebedeira, mas Floriano (Sebastião Vasconcelos) entra no quarto e avisa que o protagonistas e Mulheres de Areia chegou para buscar a esposa: “Você só comeu coisa leve, o que dirá que te fez mal?”, pergunta Isaura, se referindo a desculpa que a vilã pode dar a Marcos.

Raquel volta a fechar os ouvidos para a mãe e revela que bebeu na praia e não está se sentindo bem devido. Ela avisa que Marcos terá que carregá-la até a mansão.

LEIA TAMBÉM: Mulher de 104 anos que nada todos os dias dá dicas simples para conseguir uma vida longa