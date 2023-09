Namorado de Maraisa expressa todo amor em bastidores de show

Expôs em novas fotos compartilhadas em suas redes sociais nesta segunda-feira, 4. A artista estava nos bastidores de um show e, nas imagens, trocou carinhos e afeto com seu parceiro.

Nas fotos, Maraisa é vista sendo beijada e abraçada por Fernando Mocó, e a felicidade do casal é evidente. A cantora, que é irmã de Maiara, usava um conjunto de cropped e calça com estampa de cereja, exibindo seu estilo e beleza no momento.

Em uma declaração emocional, Maraisa agradeceu ao seu amado: “Obrigada por compartilhar momentos e dividir a vida comigo… Tudo fica mais leve quando estou com você!” Os fãs demonstraram seu carinho pelo casal nos comentários, elogiando a sintonia e a felicidade deles.

O relacionamento entre Maraisa e Fernando Mocó foi confirmado após a cantora compartilhar fotos apaixonadas com ele, deixando os fãs animados com a novidade.

A sertaneja estava solteira desde janeiro de 2021, quando anunciou o fim de seu relacionamento com o músico Fabrício Marques, e essa é a primeira vez que ela torna público um novo relacionamento.

Além das novidades em sua vida pessoal, Maraisa tem chamado a atenção nas redes sociais ao compartilhar vídeos de seus treinos e seus looks para os shows. A cantora continua conquistando o público tanto com sua música quanto com sua presença nas redes sociais.

O casal Maraisa e Fernando Mocó demonstra que o amor está no ar, e os fãs estão ansiosos para acompanhar essa nova fase da vida da cantora sertaneja.