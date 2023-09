Kylie Jenner e Timothée Chalamet confirmam romance em show de Beyoncé

No último show da turnê “Renaissance” de Beyoncé, em Los Angeles, Kylie Jenner e Timothée Chalamet foram flagrados em um clima de romance, confirmando os rumores de relacionamento que começaram a circular em abril deste ano.

O vídeo compartilhado nas redes sociais do repórter da THR, Chris Gardner, mostra o casal trocando risadas e flertando durante o espetáculo. Chalamet, conhecido por seu papel em “Call Me By Your Name”, foi visto fumando um cigarro enquanto conversava com a mãe de dois filhos, de 26 anos.

Kylie usava um traje sem mangas, complementado por brincos de argola dourados e um penteado despojado. Enquanto isso, o ator de ‘Duna’ optou por um visual mais casual, com um moletom preto e um boné da mesma cor.

Este foi o primeiro passeio público do casal, que já havia sido visto saindo da mansão de Chalamet em Beverly Hills na semana passada. As fotos obtidas pelo Page Six mostram Kylie saindo discretamente da entrada da propriedade do ator em 26 de agosto. Pouco antes disso, Chalamet foi fotografado entrando com seu novo sedã elétrico Lucid.

Os dois têm sido frequentemente vistos entrando ou saindo das residências um do outro nos últimos meses, alimentando ainda mais os boatos sobre o relacionamento. No entanto, até o momento, nem Kylie Jenner nem Timothée Chalamet comentaram publicamente sobre o status de seu relacionamento.

O suposto romance entre eles começou poucos meses após o término de Kylie com o rapper Travis Scott, com quem tem dois filhos, Stormi, de 5 anos, e Aire, de 1 ano.

O show de Beyoncé em Los Angeles também contou com a presença de outras celebridades, incluindo Adele, Justin Bieber, Hailey Bieber, Zendaya, Tom Holland, Kim Kardashian e sua irmã Khloé Kardashian. Kris Jenner, mãe de Kylie, também se juntou à diversão, dançando a Electric Slide com Offset, Corey Gamble e Jay-Z durante o evento.