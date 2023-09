Joe Jonas inicia processo de divórcio de Sophie Turner: “Casamento irreparável”

Os rumores sobre o fim do casamento de Sophie Turner e Joe Jonas foram confirmados com o anúncio de que Joe oficializou o processo de divórcio em um tribunal do condado de Miami Dade na terça-feira. Isso ocorreu poucas horas após relatos iniciais sugerirem que o casal estava à beira do divórcio.

De acordo com o Daily Mail, Joe, que tem dois filhos com a atriz britânica, afirmou nos documentos que seu casamento com Sophie está ?irreparavelmente quebrado? e propôs um acordo de guarda conjunta para suas duas filhas: Willa, de três anos, e uma filha de um ano cujo nome não foi divulgado.

Sophie e Joe começaram a namorar em 2016, ficaram noivos em outubro de 2017 e se casaram em 1º de maio de 2019, em Las Vegas. Eles realizaram uma segunda cerimônia luxuosa em Paris em 29 de junho do mesmo ano. No domingo, o TMZ informou que o casal estava se separando, o que chocou milhões de fãs.

Também foi relatado que Joe consultou advogados e está prestes a entrar com o pedido de divórcio

A fonte afirmou: “Joe pediu para seu pessoal entrar em contato e consultar pelo menos dois advogados de divórcio na área de Los Angeles, e ele está prestes a apresentar os documentos do divórcio para encerrar seu casamento com Sophie.? O relatório também afirma que uma fonte disse que Joe e Sophie estavam enfrentando ?problemas sérios? há ?pelo menos 6 meses”, diz Mirror.

O TMZ ainda acrescentou que ?Joe tem cuidado das duas crianças pequenas ‘praticamente o tempo todo’, mesmo enquanto sua banda estava em turnê. Atualmente, Joe tem as duas crianças, enquanto o grupo toca nos Estados Unidos.? Também informou que o cantor não tem usado sua aliança de casamento ‘há semanas’, sugerindo que o casamento realmente chegou ao fim.

Quando o Mirror procurou um representante de Sophie, eles se recusaram a confirmar ou negar o fim do casamento. Um porta-voz do casal declarou: ?Não comentamos sobre a vida pessoal de nossos clientes.?

Apesar dos rumores de divórcio, o casal parece determinado a manter uma postura “civilizada” em público

Durante sua última aparição pública, eles não demonstraram problemas no relacionamento. O primeiro filho do casal nasceu em 2020 e se chama Willa, enquanto a segunda filha nasceu no ano passado, e o nome da menina ainda não foi revelado.

Um especialista em relacionamentos, Louella Alderson, acredita que o casal está tentando mostrar uma “frente unida” em meio às especulações sobre o divórcio. Ela afirmou: “Joe Jonas postou uma foto de si mesmo ontem com sua aliança de casamento de volta. Isso pode ser para acalmar os rumores e especulações ou talvez para tranquilizar Sophie Turner.”

Ela acrescentou: “Parece que, mesmo que haja complicações em seu relacionamento, eles estão tentando se mostrar unidos. É difícil saber o que acontecerá a longo prazo, mas está claro que ambos estão fazendo um esforço para dissipar rumores sobre seu relacionamento. Apenas o tempo dirá se eles podem resolver com sucesso seus problemas e permanecer uma unidade forte.”

A especialista em relacionamentos explicou: “É certamente possível que Sophie e Joe tenham decidido tentar resolver seus problemas pelo bem de seus filhos. Muitos casais optam por permanecer juntos apesar das dificuldades em seu relacionamento, especialmente quando há crianças envolvidas.”