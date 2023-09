Jennifer Lopez está incendiando as redes sociais com uma sessão de fotos de lingerie que deixa todos sem palavras

Jennifer Lopez é uma das atrizes que superou a barreira dos 50 anos com grande sucesso. Ela mostra isso em cada postagem em suas redes sociais, onde se pode ver que mantém sua figura escultural intacta.

Mas uma publicação recente da atriz e cantora atualiza seu público para mostrar como ela continua impressionante, ao ponto de deixar você sem palavras. Jennifer Lopez aparece em várias peças de lingerie para promover seus conjuntos da renomada marca Intimissimi.

A marca de lingerie desenhou um conjunto especial para que JLo o promovesse em sua própria conta do Instagram. Com isso, a diva do Bronx lembra-nos que se tornou imagem da Intimissimi desde o início deste 2023. Ela aparece nas plataformas oficiais dos modelos da lingerie.

"Quando se sente bem... Nada mais importa", escreveu Jennifer Lopez em uma publicação com quatro fotos, nas quais destacam, além de seu belo rosto, um abdômen quase perfeito.

A Telemundo noticiou em uma matéria que a Intimissimi escolheu Jennifer Lopez para promover sua lingerie, pois a cantora é "um ícone feminino global", disseram.

Jennifer López define perfeitamente a essência da Intimissimi. A marca sempre cria linhas de lingerie sofisticadas para mulheres femininas, determinadas e confiantes, é por isso que criamos esta campanha primavera/verão com JLo como nova embaixadora global da marca”, acrescentaram.