Jennifer Lopez deslumbra em lingerie de marca italiana: ‘Quando sente que é certo’

Jennifer Lopez impressionou os fãs ao exibir seu corpo intemporal em uma lingerie de £49 (cerca de R$350) da marca italiana Intimissimi. A atriz de Hollywood, conhecida por sua atemporalidade e beleza, usou um sutiã de renda preta e um roupão de seda enquanto posava em frente a uma penteadeira em um quarto.

Mostrando seus invejáveis abdominais e exibindo seu decote no sutiã Giorgia Balconette Pretty Flowers, a atriz de ‘Mother’ compartilhou com os fãs: “Quando parece certo, nada mais importa.”

Em uma das fotos, ela estava sentada na beira da cama, sorrindo e deixando seus longos cabelos castanhos soltos sobre o ombro. Com sua característica maquiagem esfumaçada nos olhos, ela lançou um olhar sedutor enquanto se apoiava na cama.

Jennifer está promovendo a nova coleção de lingerie da marca italiana, acrescentando a hashtag ‘this is me now’ (isso sou eu agora).

Os fãs ficaram absolutamente encantados e reagiram com emojis de fogo. Um comentou: “Obrigada, Mãe, por nos abençoar neste domingo!”

“Essa é minha mãe! Arrasando em seus 50 anos”, escreveu outro.

Um terceiro acrescentou: “Você é minha inspiração todos os dias por ter um corpo tão bonito.”

No início deste ano, Jennifer assinou como embaixadora global da Intimissimi, juntando-se a outras estrelas internacionais, como Irina Shayk e Sarah Jessica Parker, que já representaram a marca.

Ela mencionou anteriormente que descobriu a marca de lingerie durante uma viagem à Itália e afirmou: “Os roupões e pijamas são tão confortáveis e são as minhas peças essenciais para relaxar em casa.”

A coleção da Intimissimi, escolhida por Jennifer, inclui o novo conjunto ‘Pretty Flower’, com sutiãs e roupas íntimas a partir de £24 (cerca de R$170). Os compradores também podem adquirir um conjunto personalizado de jaqueta e calças de cetim de seda para um toque de luxo.

Enquanto isso, a marca de lingerie britânica Ann Summers colaborou recentemente com a estrela do Love Island, Tasha Ghouri, para lançar a nova Luminescent Collection, com opções florais e rendadas disponíveis para compra. A linha de lingerie da M&S com Rosie Huntington-Whiteley também oferece um sutiã de seda e renda muito procurado, elogiado pelos compradores como ‘valendo cada centavo’.