Essas celebridades brasileiras nunca esconderam dos fãs que são irmãos

O mundo dos famosos é cheio de parentesco e nesta terça-feira (05), quando é celebrado o Dia do Irmão, resolvemos relembrar as celebridades que nunca fizeram questão de esconder dos fãs e seguidores que vivem juntos dentro e fora dos palcos e dos estúdios de TV.

Sandy e Junior

Sandy e Junior nunca esconderam a relação de irmãos (Reprodução/Instagram)

Quem encabeça a lista é a dupla Sandy e Junior, que ficaram quase 20 anos trabalhando juntos, mas hoje seguem rumos distintos. Porém, o fim da parceria musical não afastou os irmãos que o Brasil viu crescer.

Irmãos Simas

Os irmãos Simas formam um trio de galãs na Globo (Reprodução/Instagram)

Os irmãos Bruno Gissoni, Rodrigo Simas e Felipe Simas também gostam de aparecer juntos nas redes sociais e programas de TV. Famosos em muitas novelas da Globo, Novo Mundo, os famosos também carregam o título de galãs e atualmente, Rodrigo e Felipe são os protagonistas de uma série sobre a dupla Chitãozinho e Xororó, do Globoplay.

Danton Mello e Selton Mello

Danton Mello e Selton Mello sempre confundiram os fãs (Reprodução/Instagram)

No passado, os irmãos famosos faziam confusão na cabeça dos fãs, que achavam que eles eram um só. Mas Danton e Selton são irmãos e, mesmo que discretos, às vezes aparecem lado a lado em alguns clicks.

Arthur Aguiar e Ruan

Arthur Aguiar e Ruan Aguiar, que está em Fuzuê, são irmãos (Reprodução/Instagram)

Ruan Aguiar, que está no elenco de Fuzuê, é irmão de Arthur Aguiar, campeão do BBB 22, que ganhou fama ao atuar na versão brasileira da novela Rebelde. Além da atual novela das sete, o irmão mais novo do “pãozinho” do Big Brother Brasil fez uma participação em Malhação: Vidas Brasileiras e na novela Verão 90.

Fiuk e Cleo Pires

Fiuk, Cleo Pires e Glória Pires posam para fotos (Reprodução/Instagram)

Cleo Pires e Fiuk fazem sucesso nas redes sociais e vira e mexe estão em algum programa de televisão. Famosos por unir a música e a atuação em novelas, os irmãos são herdeiros do cantor Fábio Jr., mas filhos de mães diferentes, sendo o ex-BBB filho da artista plástica Cristina Karthalian e a atriz de Gloria Pires.

