O Star+ apostou na nova série nacional, ‘Compro Likes’ a fim de abordar uma discussão da relação do homem com as redes sociais de uma forma cômica e divertida. O trailer da trama foi compartilhado na segunda-feira (4), revelando o que se pode esperar pela frente.

Com cinco episódios, a série estreia de forma exclusiva em 22 de setembro no Star+ e promete criticar a busca obsessiva por visibilidade nas redes sociais, com um humor ácido. com a criação de André Moraes e André Brandt, ‘Compro Likes’ conta com Fábio Lago, Ana Carolina Machado e Lúcio Mauro Filho no elenco.

Além do trio, estarão presentes: Milhem Cortaz no papel de Jorge; Mariana Vaz como Catarina; o cantor Zéu Britto como Lírio; Evandro Mesquita como Martins; além das participações especiais de Thiago Fragoso, Giselle Itié, Bruno Garcia, Aílton Graça, Thiago Fragoso, Pedro Cardoso, Tonico Pereira, Marcos Mion, Marcelo Serrado, Dudu Azevedo, Sidney Magal, Ana Cañas, Paulinho Serra, Deborah Secco, Leão Lobo, entre outros artistas.

Assista ao trailer:

Sinopse da trama

‘Compro Likes’ é a nova aposta de série nacional do Star+; confira trailer e sinopse (Reprodução/Star+)

“Compro Likes gira em torno de Wagner Sampayo (Fábio Lago), um ator fracassado que deseja alcançar o estrelato, mas paga as contas trabalhando como vendedor de papel e animando asilos e festinhas infantis. Ele não suporta mais ser rejeitado em todos os testes de elenco dos quais participa e, depois de muitas tentativas frustradas, bola um plano com a amiga Sarah (Ana Carolina Machado) e recorre ao excêntrico guru Johnny Silva (Lúcio Mauro Filho) para aprender como ficar famoso a qualquer custo.”

“A partir do conselho do professor, Wagner cria uma vida baseada em mentiras nas redes sociais, invade um conhecido reality show, inventa um romance com uma celebridade muito popular e finge estar participando de um grande filme de ação.”

“O plano funciona maravilhosamente bem: ele ganha milhões de seguidores, se torna uma celebridade e é chamado para seu primeiro papel no cinema. Porém, nem tudo são flores e glamour. Wagner percebe que a complexa arte de ser famoso exige dele muito mais do que o imaginado. A alta popularidade traz uma horda de haters e o cancelamento digital como consequência de atitudes atrapalhadas.”

“Para contar sua própria versão dos fatos, Wagner escreve e lança uma icônica biografia. Além disso, seguindo ainda os passos indicados pelo guru Johnny, ele realiza o teste final do método para ficar ainda mais famoso: saltar de paraquedas sem paraquedas! O vídeo faz tanto sucesso que ele é convidado para atuar no próximo filme de Pedro Almodóvar, que será gravado na Espanha. Ao pegar o voo, algo misterioso acontece e seu avião some. O mundo, então, se pergunta: o que terá acontecido com Wagner?”