Boletim médico revela como Kayky Brito está depois da cirurgia delicada

Kayky Brito segue em recuperação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Copa D’Or, onde realizou uma cirurgia na pelvis e no braço. O ator também segue respirando com a ajuda de aparelhos.

Segundo o último boletim médico, o estado de saúde do famoso, que foi atropelado por um carro no último fim de semana, é estável e a cirurgia foi bem sucedida, segundo os médicos Edno Wallace, Ney Pecegueiro e Marcelo London, que assinam o documento.

No procedimento médico, o ator de 34 anos foi submetido a “fixação de fratura da pelve e do membro superior direito”. Na linguagem popular a pelve é chamada de bacia e é formada pela união de dois ossos que se juntam pela fusão de outros três. Ela está situada na parte inferior do corpo.

Depois do acidente, Kayky Brito apresentou um quadro de politrauma corporal e traumatismo craniano. Antes de ir ao Copa D’Or, o ator, que fez muito sucesso em novelas da Globo, como Chocolate com Pimenta, foi levado ao Hospital Miguel Couto, na Gávea, onde recebeu os primeiros atendimentos médicos.

Antes da cirurgia, o boletim médico, assinado pelo assistente Edno Wallace e pelo diretor Marcelo London, o estado de saúde do ator era estável, mas ele iria permanecer “sedado, em ventilação mecânica e sob cuidados da equipe assistente na UTI”.

Irmão da atriz Sthefany Brito, o ator estreou na primeira versão de Chiquititas no Brasil, onde encenou ao lado da atriz. Eles também trabalharam juntos na peça É O Bicho! A Ordem Natural das Coisas e no filme de época Remissão.

A parceria também voltou em novelas da Globo e da Record TV, como Começar de Novo (2004/2005) e O Rico e Lázaro (2017). As tramas O Beijo do Vampiro (2002) e Gênesis (2022) também fazem parte da carreira de Kayky Brito.

