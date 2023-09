Bella Campos desmente rumores de reconciliação com MC Cabelinho após suposta traição

A atriz Bella Campos foi enfática ao negar quaisquer possibilidades de reconciliação com MC Cabelinho, com quem encerrou o relacionamento após rumores de traição ganharem destaque na mídia

Ela dissipou qualquer boato sobre uma possível retomada do envolvimento amoroso, reforçando seu compromisso com sua carreira e bem-estar pessoal.

No último dia da semana passada, Bella confirmou a separação por meio de Stories em seu perfil no Instagram, declarando: “Como não tivemos uma mensagem dele falando sobre o ocorrido, eu me proponho a confirmar aqui que não estamos mais namorando em função dos motivos óbvios.”

A colunista Fabia Oliveira, do site Metrópoles, havia alegado anteriormente que Bella e Cabelinho continuavam juntos, mesmo diante da crise desencadeada pelas acusações de infidelidade. No entanto, em uma conversa com a revista Quem, a atriz desmentiu essa informação de forma veemente.

Bella, de 25 anos, ressaltou seu compromisso com as gravações de um filme em andamento e sua proximidade com a família em Cuiabá desde o dia 27

Ela enfatizou: “Eu terminei meu namoro, minha equipe retirou todos os meus pertences da casa que frequentava. Qualquer informação diferente disso, no momento, é fantasiosa e, pior, tendenciosa.”

A postura decidida de Bella demonstra sua determinação em seguir em frente, priorizando sua carreira e bem-estar pessoal. A atriz, conhecida por sua atuação e integridade, coloca um ponto final nas especulações que cercam seu relacionamento com MC Cabelinho e concentra-se em seu futuro profissional e pessoal.