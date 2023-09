A web não perdoou ao comentar sobre a estreia de Todas as Flores na Globo

Final trágico de personagens de “Todas as Flores” vaza e deixa o publico chocado (Foto: Divulgação/Globo)

Todas as Flores, finalmente, estreou na programação da Globo na noite desta segunda-feira (04) e mostrou que era a novela certa para o horário nobre. Logo no primeiro capítulo movimentou o público e rendeu muitos comentários.

Para quem não lembra, a história criada e escrita por João Emanuel Carneiro era para assumir o horário das 21 horas, mas a direção da TV Globo optou por colocar Travessia e levar a produção para o streaming, onde teria “mais oportunidade”.

Ela só tinha uma peruca loira e um sonho de roubar a medula da filha caçula mas fez história #TodasAsFlores pic.twitter.com/AAQ8dcqy9d — C*R*LHO, EU TÔ MUITO NOVELEIRA (@pqppriscila_) September 5, 2023

Agora, a novela é exibida depois de Terra e Paixão e o público exalta a chegada de personagens como Maíra (Sophie Charlotte) Zoé (Regina Casé) e Vanessa (Letícia Colin) pelas redes sociais, onde são chamadas de “maravilhosas” e “poderosas”.

Em um comentário, um internauta disse que Todas as Flores é uma excelente novela e quem não gosta “tem algum probleminha”. Já uma outra fã do trabalho de João Emanuel Carneiro apontou que estava ansiosa para ver a cena em que Nicolas Prattes aparece com a bunda de fora: “Vai ser um bafafa na TV aberta”.

#TodasAsFlores A Zoé contando pra Maíra que o pai dela m0reu: pic.twitter.com/50d1DUS9OO — Gabriel Campos (@gabscmps) September 5, 2023

Já um terceiro telespectador da novela afirmou que essa era arma secreta de contra a Record TV: “A Fazenda 15 que se prepare para flopar, pois Todas as Flores vai passar por cima como um trator na audiência. Quem sobreviverá em Itapecerica da Guerra?”, escreveu ele, brincando com o nome da cidade onde o reality show acontece.

Há também quem espere uma reviravolta na novela, já que o último capítulo exibido no Globoplay não agradou a todos: “Só tenho a dizer uma coisa sobre que está começando agora a assistir: tenho pena de vocês, porque a decepção com o final supera todas. O autor fez o público de trouxa fazendo a segunda parte ser uma sátira de tom e Jerry mal resolvida”, escreveu uma fã no Twitter.

Feliz que #TodasAsFlores tá de volta e assim posso surtar de novo por conta desta novela que foi a última que acompanhei com gosto pic.twitter.com/6Y5wS7jP96 — o cigarro da Catherine Deneuve. (@aNdALLtatJaZZ) September 5, 2023

