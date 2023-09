A Fazenda 2023: Bruna Griphao revela se vai para o reality show da Record TV

Depois de causar no BBB 23, Bruna Griphao virou uma das possibilidades, pelo menos para os fãs, de compor o elenco de A Fazenda 15, que estreia em setembro na Record TV. Mas, a atriz precisou decepcionar algumas pessoas.

Recentemente, durante o The Town, a famosa declarou que não pensa em entrar em um reality show tão cedo: “Não, pelo amor de Deus”, disse ela à Folha de São Paulo.

Segundo Bruna, foi preciso fazer terapia para lidar com a vida pós-Big Brother Brasil: “Quando a gente sai, é muita coisa pra lidar, para raciocinar, para absorver”, explicou ela, que estava na área VIP do evento.

Agora, Bruna Griphao pensa em outros caminhos na carreira e na televisão. Segundo a famosa, a ideia é seguir na dramaturgia e no teatro, onde novos projetos estão aparecendo.

Bruna disse adeus ao cachê milionário?

Os nomes dos participantes de A Fazenda 15 ainda não foram revelados, mas enquanto ninguém está oficialmente na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão, o cachê oferecido aos peões nesta temporada acabou vazando.

De acordo com as informações divulgadas por Léo Dias, cada participante ganhará cerca de R$ 80 mil pela sua participação no programa. Os famosos também faturam com as ações dos patrocinadores ao longo do reality show.

O jornalista do Fofocalizando (SBT) também diz que cada participante de A Fazenda 15 deve receber R$ 1 mil por cada prova patrocinada.

A estreia de A Fazenda 2023 está marcada para terça-feira (19), na Record TV, mas um programa especial aquecerá os motores na segunda-feira (18), que reúne a apresentadora Adriane Galisteu e alguns dos participantes, já que sempre há uma novidade.

