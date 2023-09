Turbulência matinal: Mia Khalifa é despertada por alarme de incêndio em hotel de luxo em Londres

A renomada estrela dos filmes para adultos, Mia Khalifa, está de volta a sua adorada Londres, porém, teve um despertar rude ao ser repentinamente acordada por um alarme de incêndio em um elegante hotel londrino.

Aos 30 anos, Mia revelou em seu Instagram que está de volta ao Reino Unido, exibindo suas acomodações luxuosas na capital e rotulando a Inglaterra como “tão descontraída”, enquanto questionava: “O que você quer dizer com ‘The Dilly em Piccadilly’?”, citou o Daily Star.

Ela prosseguiu compartilhando diversas histórias, incluindo um desabafo sobre uma “dívida cósmica” que considera existir após a morte de um homem no Lago Lanier, no estado americano da Geórgia.

Após outras postagens, Mia compartilhou um vídeo no qual ela se preparava para acordar na capital, brincando com um “]pip pip cheerio, c***s”, expressão usada como forma estereotipada e cômica de cumprimento no Reino Unido.

No entanto, ela afirmou que seu despertar foi mais alto do que o habitual devido a um ensurdecedor alarme de incêndio em seu sofisticado hotel. Gravou um vídeo de selfie em que ligava para a recepção e perguntava: “Isso é a campainha?”

Mia Khalifa, no Instagram, comentando que seu despertar foi mais alto do que o habitual

Em maio do ano passado, Khalifa deixou claro que era uma grande fã da cidade de Londres, marcando sua segunda visita ao país em poucos meses por meio de uma série de postagens em sua história no Instagram.

Uma das postagens a mostrava dirigindo pelas ruas de Londres em um carro, ao som da música “London Boy” de Taylor Swift, admirando a arquitetura icônica da cidade.

A bela de origem libanesa continuou sua história compartilhando uma postagem feita por um usuário, que a retratava do lado de fora de um edifício em Shepherd's Market.

A legenda da postagem dizia: “Pip pip, cheerio, b*tchs”, acompanhada pela bandeira da União Jack e a bandeira inglesa.

A breve estadia de Mia Khalifa em Londres, apesar do despertar surpreendente, parece ser mais uma experiência inesquecível para a personalidade conhecida em todo o mundo.