Steve Harwell: Cofundador do Smash Mouth falece aos 56 anos após luta contra falência hepática

Steve Harwell, co-fundador e ex-vocalista do Smash Mouth, faleceu aos 56 anos após uma breve batalha contra a falência hepática, conforme confirmado pelo site RadarOnline.com.

Segundo o gerente da banda, Robert Hayes, Harwell faleceu “pacífica e confortavelmente em sua casa em Boise, Idaho, na manhã de segunda-feira, cercado por familiares e amigos”.

Hayes confirmou a trágica notícia em um comunicado extenso enviado à Rolling Stone na manhã de segunda-feira. Ele afirmou que Harwell estava aposentado do Smash Mouth há dois anos e que a banda continuava em turnê com o novo vocalista, Zach Goode. “No entanto, o legado de Steve viverá através da música”, acrescentou.

Com Steve, o Smash Mouth vendeu mais de 10 milhões de álbuns em todo o mundo, alcançando o topo das paradas com dois singles em primeiro lugar, cinco singles no Top 40, três singles na Hot 100, quatro álbuns na Billboard 200 e uma indicação ao Grammy, sem mencionar as centenas de aparições em filmes e televisão, além das famosas contribuições musicais em Shrek.

A voz icônica de Steve é uma das mais reconhecíveis de sua geração, e ele era conhecido por amar os fãs e adorar se apresentar. “Steve Harwell era um verdadeiro original americano?, declarou Hayes. “Um personagem maior do que a vida que subiu aos céus como uma vela romana”.

Harwell deve ser lembrado por sua determinação inabalável em atingir o estrelato pop, mesmo com pouca experiência musical. “Suas únicas ferramentas eram seu charme e carisma irresistíveis, sua ambição destemida e sua coragem imensa”, concluiu o comunicado. “Steve viveu uma vida a 100 por cento, queimando intensamente pelo universo antes de se apagar”.

Conforme relatado pela RadarOnline.com no fim de semana, Harwell enfrentou complicações médicas por anos e estava recebendo cuidados de hospício em sua casa em Boise. O co-fundador do Smash Mouth, de 56 anos, entrou nas últimas fases da falência hepática no domingo e não se esperava que sobrevivesse à semana.

“Provavelmente, ele tem apenas uma semana ou algo assim de vida”, disse o representante de Harwell ao TMZ no fim de semana.

Harwell anunciou sua aposentadoria do Smash Mouth em 2021, após um susto de saúde durante uma apresentação ao vivo. “Eu tentei muito superar meus problemas de saúde física e mental, e me apresentar para vocês uma última vez, mas simplesmente não consegui”, disse Harwell ao deixar a banda há dois anos. “Mal posso esperar para ver o que o Smash Mouth alcança a seguir”.

Os membros remanescentes do Smash Mouth também compartilharam suas palavras na época, afirmando que, apesar dos melhores esforços de Steve para superar esses problemas, tornou-se impossível para ele continuar fazendo o que mais amava, se apresentar para os milhões de fãs da banda ao redor do mundo.

Embora Hayes não tenha confirmado a causa da morte de Harwell em seu comunicado à Rolling Stone, suspeita-se que o ex-vocalista tenha falecido devido à falência hepática.