Saiba quais são os novos títulos de Kate Middleton e do príncipe William dados pelo rei Charles

Kate Middleton e o príncipe William foram nomeados princesa e príncipe de Gales no ano passado, após a morte da Rainha Elizabeth II. Mas acontece que títulos adicionais também foram concedidos ao casal real no início de agosto.

“Após a ascensão de Sua Majestade, o Rei tem o prazer de anunciar novas nomeações militares para membros trabalhadores da Família Real”, disse um comunicado do Palácio de Buckingham, segundo a People. “As novas nomeações continuarão a refletir a estreita relação entre as Forças Armadas e a Família Real no reinado de Sua Majestade”.

De acordo com o The Telegraph, o rei Charles III deu ao casal novas nomeações militares, além dos títulos existentes, após uma reorganização de funções dentro da família. William foi nomeado coronel-chefe do Regimento Mércio; Coronel-em-chefe, Corpo Aéreo do Exército e Comodoro Aéreo Honorário Real, RAF Valley. Kate foi nomeada Comodoro-Chefe da Frota Aérea, Coronel-Chefe da 1ª Guarda Dragão da Rainha e Comodoro Aéreo Honorário Real da Força Aérea Real Coningsby, que é o primeiro cargo sênior de Middleton na Força Aérea Real.

O título tem um significado extra porque seu avô, o capitão Peter Middleton, fez uma viagem de dois meses pela América do Sul com o falecido príncipe Philip na década de 1960. O Príncipe William também voou como piloto de Busca e Resgate da RAF de 2010 a 2013.

Outros membros da realeza também receberam novos títulos, incluindo a Rainha Camilla e o Príncipe Eduardo. Algumas das novas nomeações reatribuídas foram aquelas que foram retiradas do príncipe Andrew no início de 2022, depois que um processo de abuso sexual foi movido contra ele. Ele negou qualquer irregularidade e fez um acordo fora do tribunal em fevereiro passado.

Leia também: