Remake de Elas por Elas: Xuxa Meneghel esteve na versão original e você não sabia

O remake de Elas por Elas está chegando na TV Globo, mas antes da nova versão começar é possível lembrar detalhes que chamaram a atenção do público na primeira vez que a novela foi ao ar, como a participação de Xuxa Meneghel.

Em 1982, a rainha dos baixinhos entrou para o elenco da produção, mas apenas para uma participação especial. Na cena, a apresentadora infantil aparece em uma sequência de sonhos da personagem Ieda (Cristina Pereira).

Remake de Elas por Elas: Maria Clara Spinelli, Karine Teles, Deborah Secco, Kesia, Isabel Teixeira, Thalita Carauta e Monica Iozzi, que precisou deixar o elenco da novela (João Cotta/Globo)

Em Elas por Elas, ela imaginava ser uma mulher linda e sedutora, vivenciando momentos românticos com Renê (Reginaldo Faria). Na época, Xuxa era modelo e apareceu no capítulo 40, que foi exibido em 24 de junho daquele ano, muito antes de se tornar a rainha dos baixinhos.

Antes e depois de Xuxa, outros famosos da Globo também apareceram no sonho de Ieda, como Betty Faria e Tony Ramos, no capítulo 28, Maitê Proença, no capítulo 54, e Silvia Bandeira, no capítulo 123.

Detalhes do remake de Elas por Elas na Globo

Prevista para estrear em setembro, a novela vai substituir Amor Perfeito, na faixa das 18 horas, e terá algumas mudanças para se adaptar aos novos tempos. Mas, logo no primeiro capítulo nada muda, já que a personagem Laura reencontra uma foto que foi tirada há mais de 20 anos com um grupo de amigas.

Luiz Gustavo interpretou Mário Fofoca na primeira versão de Elas por Elas (Reprodução/Globo)

A nostalgia faz ela querer reunir todas de volta e convida Taís, Helena, Adriana, Renée, Natália e Carol para um momento juntas. Porém, o reencontro provoca grandes revelações do passado, trazendo felicidade e também mágoa.

O elenco da novela da Globo está formado e as gravações também seguem nos estúdios da emissora no Rio de Janeiro. Além das protagonistas, a trama traz de volta Mário Fofoca, personagem que ficou marcado na memória de quem acompanhou a produção em 1982.

