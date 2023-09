Priscilla Presley: “Nunca tive relações com Elvis quando tinha 14 anos”

Em uma revelação surpreendente, Priscilla Presley, conhecida por seu relacionamento com Elvis Presley, desmentiu os persistentes rumores de que eles mantiveram relações sexuais quando ela tinha apenas 14 anos e ele 24. A atriz fez essa afirmação durante uma coletiva de imprensa no Festival de Cinema de Veneza, onde o filme biográfico “Priscilla” de Sofia Coppola estava sendo apresentado, relatado Page Six.

Priscilla, que era uma adolescente de 14 anos quando conheceu o cantor, enfatizou que o casal “nunca teve relações sexuais” quando começaram a se relacionar.

Ela explicou que a atração de Elvis por ela era baseada em sua capacidade de ouvir: “[Ele gostava de mim] porque eu era mais uma ouvinte. Elvis despejava seu coração para mim de todas as maneiras possíveis… e eu era a pessoa que realmente estava ali para ouvir e confortá-lo. Essa era realmente a nossa conexão”.

Agora com 78 anos, Priscilla esclareceu que Elvis, o “Rei do Rock n’ Roll”, sempre respeitou sua idade e que a relação deles naquela época não envolvia sexo. Ela destacou que Elvis também valorizava a discrição dela sobre o romance deles: “Eu nunca o entreguei de forma alguma. Nunca contei a ninguém na escola que estava saindo com ele”.

Os Presleys se casaram em maio de 1967, quando Priscilla tinha 21 anos e Elvis, 32. Sua filha, Lisa Marie Presley, nasceu em fevereiro do ano seguinte. Apesar do divórcio em 1973, Priscilla afirmou que Elvis continua sendo o “amor de sua vida”.

A atriz expressou seu apoio à representação de sua história com Elvis no filme de Sofia Coppola, que conta com Cailee Spaeny e Jacob Elordi nos papéis dos ex-amantes. Além disso, Priscilla e Lisa Marie eram grandes fãs do filme ?Elvis? de Baz Luhrmann, lançado no ano anterior, estrelado por Austin Butler.

No entanto, o patrimônio de Elvis criticou o próximo filme baseado nas memórias “Priscilla and Me”, chamando-o de “tentativa de ganhar dinheiro” após o lançamento do trailer em junho.