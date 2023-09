Preta Gil recebe visitas de Ivete Sangalo, Luciano Huck e Angélica em hospital; famosa também fez desabafo sobre o ex

Ainda hospitalizada após realizar uma cirurgia para retirar um tumor do intestino, a cantora Preta Gil recebeu as visitas de amigos nos últimos dias.

No hospital, Gil recebe o carinho de Ivete Sangalo, Luciano Huck e Angélica.

Em uma postagem no Instagram, ela agradeceu o momento e afirmou: ‘Irmãos que a vida me deu’.

A visitação acabou repercuntindo nas redes e entres os fãs da famosa.

“Visitas dos meus amores, irmãos que a vida me deu. Me sinto mais segura sabendo que tenho vocês na vida!!! Amo infinito, obrigada por estarem ao meu lado sempre!!!”, escreveu a cantora na legenda do vídeo.

Confia postagem completa:

Famosa faz desabafo sobre o ex

Nesta segunda-feira (4), Preta Gil desabafou sobre a traição de seu ex-marido, Rodrigo Godoy, e disse que não conseguiu dormir, como detalhado pelo site Hugo Gloss.

“Essa noite tive insônia e não dormi, passei a noite me remoendo de dor no peito, pensando em como meu ex marido e sua amante foram cruéis, frios, maquiavélicos e tão sujos comigo. Não consigo aceitar, como eu fui casada 9 anos e meio com um homem desses? Como pude ajudar tanto uma mulher como essa?”, questionou.

“Meu Deus, me ajuda a tirar esse sentimento de mim. Eu faço de tudo, juro que eu tento, mas dói. Sim, eu não superei tanta baixaria, me explica como supera tão rápido algo tão cruel? Um dia estarei preparada pra dividir com vocês toda sujeira”, concluiu.

Com informações do site Hugo Gloss