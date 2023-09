Novo boletim médico detalha estado de saúde de Kayky Brito após troca de hospital

Diagnosticado com politraumatismo, além de traumatismo craniano, o ator Kayky Brito segue sendo atendido pelos médicos do Hospital Copa D’Or, no Rio de Janeiro, que divulgou como está o estado de saúde do famoso, que foi atropelado neste fim de semana.

Segundo a nota enviada pelo centro médico e assinada pelo médico assistente Edno Wallace e pelo diretor médico Marcelo London, o estado de saúde do ator é estável, mas ele “permanece sedado, em ventilação mecânica e sob cuidados da equipe assistente na UTI”.

Famosos mandam mensagens carinhosas para Kayky Brito (Reprodução/Instagram)

Antes de ir ao Copa D’Or, o ator, que fez muito sucesso em novelas da Globo, como Chocolate com Pimenta, foi levado ao Hospital Miguel Couto, na Gávea, onde recebeu os primeiros atendimentos médicos.

O atropelamento aconteceu durante a madrugada, depois que Kayky Brito deixou um quiosque na orla da praia, onde encontrou alguns amigos. As imagens de câmeras de segurança do local mostram que ele foi atingido por um veículo quando voltava correndo para a orla.

Como tudo aconteceu?

Na madrugada de sexta-feira para sábado (2), o ator Kayky Brito foi atropelado na Avenida Lucio Costa, altura do número 4.700, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O famoso foi levado ao hospital em estado grave.

LEIA TAMBÉM: Anahí conta detalhes do delicado episódio na sua juventude que a levou a sofrer de anorexia e bulimia

Segundo informações da secretaria municipal de Saúde, Kayky está internado no CTI e seu estado de saúde se configura como gravíssimo. O artista teve politrauma corporal e traumatismo craniano.

Kayky Brito é internado em estado grave no Rio após ser atropelado (Reprodução/Instagram e Globo)

O ator teria sido atropelado por um carro de passeio ao atravessar a via, próximo ao condomínio Barra Bella. Ao ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, o artista foi encaminhado ao Hospital Miguel Couto, no Leblon, na Zona Sul do Rio. Antes de ser encaminhado ao centro de saúde, o rapaz apresentou problemas na respiração.

Kayky foi atropelado por um motorista de aplicativo, que foi encaminhado à 16ªDP (Barra da Tijuca) e ao Instituto Médico-Legal (IML) do Centro do Rio. Chegando no local, fez o exame de alcoolemia e não foi constatado o consumo de álcool por parte do autor do atropelamento, segundo a Polícia Militar.

LEIA TAMBÉM: Famosos deixam mensagens para Kayky Brito, que segue internado em estado grave