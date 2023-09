Mistério: dançarina de Iza é achada com quadro de confusão mental e ferimento a bala na perna

Dançarina de Iza, Mileide Guedes ficou período desaparecida e foi achada com quadro de confusão mental e perna com ferimento a bala (Reprodução/Instagram)

A dançarina Mileide Guedes dos Anjos Soares, que estava desaparecida desde a última quinta-feira (31), se apresentou em uma delegacia no Rio de Janeiro, na madrugada desta segunda-feira (4). Ela integra o corpo de baile da cantora Iza, que chegou a fazer um apelo nas redes sociais pela localização da jovem. Segundo familiares, após ser encontrada, a bailarina apresenta um quadro de confusão mental e ainda se recupera de ferimentos provocados por um tiro na perna.

O sumiço de Mileide foi denunciado por parentes, que disseram ter perdido contato com ela no último dia 31, data em que deixou Brasília em direção ao Rio de Janeiro. A jovem iria se apresentar com Iza no festival “The Town”, em São Paulo, no próximo dia 10 e, por isso, seguiu para os ensaios, mas não chegou ao destino.

Assim, o desaparecimento foi registrado e era investigado pela Delegacia de Descobertas de Paradeiros (DDPA). Nesta madrugada, no entanto, Mileide esteve na 12ª Delegacia de Polícia de Copacabana, acompanhada por um homem.

Em depoimento à polícia, ele contou que é amigo da dançarina e tinha combinado de encontrá-la na sexta-feira (1º), em Jacarepaguá, mas ela não apareceu. Ele passou a fazer buscas e descobriu que ela tinha sido atendida no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, mas não estava mais no local. Ele só a encontrou no domingo (3), sentada em um banco na Praia do Leme. Hoje, após saber sobre a repercussão do desaparecimento da jovem, ele decidiu levá-la até a delegacia.

Conforme o site G1, a direção do hospital confirmou que a paciente deu entrada na unidade na madrugada de sábado (2), com ferimentos de arma de fogo na perna. Ela foi avaliada pela equipe médica da unidade e seu quadro era estável. No entanto, a paciente saiu do hospital na manhã do mesmo dia, sem que tivesse recebido alta.

Agora, a Polícia Civil investiga o caso para saber o que aconteceu com a dançarina no período em que ficou desaparecida.

Confusão mental

Depois que Mileide foi achada, a família divulgou um comunicado, no qual diz que ela apresenta um quadro de confusão mental e agressividade.

“A família informa que a Mileide foi encontrada na noite de domingo (3), foi ao hospital porém saiu logo em seguida, está hospedada em um hotel e já está com um familiar acompanhando. Apesar do quadro psicológico delicado estamos fazendo de tudo para trazê-la de volta à Brasília. Salientando que ela precisa de acompanhamento psiquiátrico pois está com certa agressividade e confusão mental. Caso algum profissional queira ajudar com o caso favor entrar em contato conosco. A produção da cantora IZA está acompanhando e se comprometeu em prestar toda assistência. Agradecemos o apoio de todos”.

Já a assessoria de imprensa da cantora Iza confirmou que, apesar de não fazer parte do ballet fixo, Mileide estaria presente no show no próximo dia 10. “Mileide estava ensaiando para o show do The Town. Ela dançou com a Iza em algumas oportunidades pontuais”, destacou o texto.

