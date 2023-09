Mistério da filmagem de Steve Irwin Permanece 17 Anos Após a Tragédia

Há 17 anos, Steve Irwin nos deixava, mas sua ?death tape? permanece oculta, gerando perguntas sobre seu paradeiro.

Hoje, lembramos o 17º aniversário da trágica morte do amado especialista em vida selvagem, Steve Irwin, carinhosamente conhecido como ?The Crocodile Hunter?. A fatalidade ocorreu quando ele foi mortalmente ferido no coração por uma arraia enquanto filmava um segmento para o programa de vida selvagem de sua filha, Bindi, a Jungle Girl. A notícia de sua morte desencadeou uma onda avassaladora de tristeza em admiradores de todo o mundo.

Repercussão: retaliação contra arraias

A morte de Steve Irwin também provocou uma série de ações retaliatórias contra arraias ao longo da costa australiana. Essas ações vingativas, condenadas pelo diretor executivo da organização de conservação de Steve, foram uma resposta à sua morte prematura.

imagem_2023-09-04_182823544

Apesar de seus encontros com crocodilos, serpentes e tubarões, Steve tinha uma regra inabalável: as câmeras nunca deveriam parar de gravar. O incidente que tirou sua vida perto da Grande Barreira de Coral da Austrália foi capturado pela equipe de câmera, mas o paradeiro dessa filmagem permanece envolto em mistério.

As câmeras nunca deveriam parar

?Ele dizia à sua equipe de câmera para sempre continuar filmando?, disse Tommy Donovan, biógrafo de Steve no IMDb. ?Mesmo que ele precisasse de ajuda, ele pediria. Mesmo que fosse comido por um tubarão ou crocodilo, o principal era que fosse filmado. Se ele morresse, ficaria triste se ninguém gravasse.?

No entanto, Steve, aos 44 anos, não deveria estar no mar naquele fatídico 4 de setembro de 2006. As filmagens para seu programa ?Ocean's Deadliest? foram canceladas devido ao mau tempo. Entediados em seu hotel, Steve, o cinegrafista Justin Lyons e o diretor John Stainton embarcaram em um pequeno barco até a Batt Reef, na costa de Port Douglas.

O que deveria ser um encontro inofensivo com arraias se transformou em tragédia quando uma delas atacou Steve, perfurando seu coração. Justin continuou filmando, inconsciente da gravidade da situação. As câmeras capturaram os eventos subsequentes, mas o paradeiro da filmagem permanece um enigma.

Nos dias seguintes, o material foi entregue à polícia de Queensland para investigação. Houve especulações sobre sua divulgação, mas a Discovery Communications, a rede que levou Steve à fama, afirmou que a filmagem nunca seria mostrada.

?Assim que for liberada [pelo legista], jamais deveria ver a luz do dia. Nunca. Nunca. Eu vi, mas não quero ver de novo.?

John Stainton afirmou que era muito perturbadora para ser vista: ?Quer dizer, deveria ser destruída?, declarou durante uma entrevista ao Larry King Live na CNN. ?Assim que for liberada [pelo legista], jamais deveria ver a luz do dia. Nunca. Nunca. Eu vi, mas não quero ver de novo.?

No entanto, isso não impediu que muitas pessoas tentassem localizar a perturbadora filmagem online. Em 2007, as autoridades afirmaram ter eliminado todas as cópias, exceto uma, que foi entregue à viúva de Steve, Terri. Mas a existência desse material era avassaladora para ela, que decidiu destruí-lo.

Em uma entrevista à You magazine em 2018, Terri explicou: ?Após a morte de Steve, cerca de 100 milhões de pessoas assistiram a um vídeo fabricado de sua morte que circulou no YouTube. Aquele vídeo foi uma completa fabricação, explorando a tristeza das pessoas. Eu nunca assisti à filmagem real. Por que eu assistiria? Eu conheço as circunstâncias da morte do meu marido. Fiquei aliviada que nossos filhos não estavam no barco, como costumavam estar. Seria traumático para eles testemunhar isso.? Terri mencionou que, segundo seu conhecimento, uma cópia ainda permanece em um antigo cofre da polícia em algum lugar.

Este mistério em torno da 'death tape' de Steve Irwin permanece não resolvido, alimentando a curiosidade e a especulação, mesmo após 17 anos de sua morte trágica.