Mingau segue internado na UTI sedado e mantido sob ventilação mecânica

O Hospital São Luiz do Itaim, de São Paulo, emitiu um comunicado nesta segunda-feira dizendo que o baixista Rinaldo Oliveira Amaral, o Mingau, da banda Ultraje a Rigor, segue internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), sedado e mantido sob ventilação mecânica.

Mingau foi baleado na cabeça na noite de sábado, em Paraty, interior do Rio de Janeiro, e passou por uma cirurgia de emergência no domingo que durou cerca de 3h30 para retirar fragmentos do projétil, e seu estado de saúde é considerado grave.

“O Hospital São Luiz do Itaim, da Rede D’Or, informa que o paciente Rinaldo Amaral, conhecido como ‘Mingau’, segue internado em Unidade de Terapia Intensiva, sedado e mantido sob ventilação mecânica. O quadro clínico permanece grave. Na tarde deste domingo (3/9), o paciente foi submetido a uma cirurgia intracraniana de emergência na unidade, situada na zona sul da capital paulista. O caso segue recebendo toda a assistência necessária, sob os cuidados do neurocirurgião Dr. Manoel Jacobsen Teixeira”, de acordo com o boletim médico.

De acordo com um amigo do músico, eles estavam indo fazer um lanche quando o carro foi atingido por tiros e um deles acertou a cabeça de Mingau. Mas segundo o G1, à Polícia Militar o acompanhante de Mingau disse que ambos estavam indo comprar drogas no local, que segundo a polícia é um conhecido ponto de venda de drogas e dominada por narcotraficantes.

Ontem, a filha do baixista gravou um vídeo no Instagram pedindo para os amigos e fãs rezarem pela saúde do pai. “Orem para que ele volte, que ele fique sem sequelas, rezem e olhem pelo meu pai, independente do que vocês acreditam”.