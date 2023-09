Joe Jonas canta música de amor para Sophie Turner em concerto apesar de divórcio iminente

No último domingo, Joe Jonas emocionou os fãs ao cantar uma música de amor que ele escreveu para sua esposa, Sophie Turner, durante um concerto dos Jonas Brothers, mesmo após notícias de um divórcio iminente.

Os fãs aguardaram ansiosamente para ver se a banda manteria “Hesitate” em sua lista de músicas padrão com 67 faixas no Moody Center, em Austin, Texas, durante a etapa “Happiness Begins” de sua turnê mundial “Five Albums, One Night”.

Quando a faixa de 2019 começou a tocar no final da noite, a plateia explodiu de emoção, como pode ser visto em vídeos compartilhados nas redes sociais.

Os presentes no concerto também notaram rapidamente que Joe Jonas, de 34 anos, estava usando sua aliança de casamento novamente durante o show, após tê-la deixado de lado em datas de turnê anteriores.

O líder da banda DNCE descreveu anteriormente “Hesitate” como uma “carta de amor” para Sophie Turner, explicando no filme do concerto “Happiness Continues” dos Jonas Brothers em 2020: “É como meus votos antes de escrever meus votos. É minha promessa a Sophie.”

A balada inclui letras comoventes como “Eu prometo que vamos resolver isso” e “Agradeço aos oceanos por me darem você”, esta última em referência à atriz de “Game of Thrones”, de 27 anos, que nasceu na Inglaterra.

O Page Six confirmou no domingo que o casamento de quatro anos de Jonas e Turner está enfrentando problemas, com uma fonte afirmando que “Joe está explorando as melhores opções para o seu futuro”.

Enquanto isso, a revista People relatou que o integrante da boy band contratou um advogado de divórcio, e fontes do TMZ afirmaram que o casal enfrenta “problemas sérios” há pelo menos seis meses.

Nem Joe Jonas nem a atriz comentaram publicamente sobre o estado de seu relacionamento.

O casal começou a namorar em 2016, ficou noivo no ano seguinte, casou-se em Las Vegas em maio de 2019 e tem duas filhas: Willa, de 3 anos, e uma criança de 1 ano cujo nome não foi revelado.