Famosos deixam mensagens para Kayky Brito, que segue internado em estado grave

Internado em estado grave, depois de ser atropelado, Kayky Brito, de 34 anos de idade, segue recebendo muitas mensagens de carinho e força pelas redes sociais. Em diversas postagens no Instagram, amigos e celebridades escrevem textos torcendo pela recuperação do ator.

A atriz Juliana Paiva, por exemplo, disse que Deus está no comando e que todos estão em uma “corrente de fé e amor” pela recuperação dele: “Muita saúde e cura!”.

Cena de "Chocolate com Pimenta" (Foto: Divulgação)

Julio Rocha, que é famoso por mostrar momentos divertidos com sua família, também deu uma pausa para escrever um grande texto ao amigo: “Menino lindo, talentoso e de coração gigante, vai dar tudo certo! Cada passo que você der em direção à recuperação não é apenas uma vitória pessoal a ser celebrada, mas um lembrete do quanto todos nós somos capazes de superar qualquer adversidade que a vida nos impõe! Você não está sozinho nessa jornada, estamos todos juntos, torcendo por você!”.

Ellen Roche também usou as redes sociais para mandar boas energias ao ator: “Rezando pela sua rápida recuperação com muito amor e mentalizando a sua cura!”.

LEIA TAMBÉM: 3 filmes recentemente lançados na Netflix que te farão refletir sobre seu relacionamento de casal

Motorista que atropelou Kayky Brito fala sobre o acidente em depoimento à polícia (Reprodução/Instagram)

Outras celebridades brasileiras como Flávia Viana, Gabi Martins, o cantor Mariano, Yasmin Brunet, Sophia Abrahão, Ângelo Paes Leme, Rafael Almeida e Miguel Rômulo também mandaram mensagens de carinho e apoio.

Como tudo aconteceu?

Na madrugada de sexta-feira para sábado (2), o ator Kayky Brito foi atropelado na Avenida Lucio Costa, altura do número 4.700, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O famoso foi levado ao hospital em estado grave.

Segundo informações da secretaria municipal de Saúde, Kayky está internado no CTI e seu estado de saúde se configura como gravíssimo. O artista teve politrauma corporal e traumatismo craniano.

Kayky Brito é internado em estado grave no Rio após ser atropelado (Reprodução/Instagram e Globo)

O ator teria sido atropelado por um carro de passeio ao atravessar a via, próximo ao condomínio Barra Bella. Ao ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, o artista foi encaminhado ao Hospital Miguel Couto, no Leblon, na Zona Sul do Rio. Antes de ser encaminhado ao centro de saúde, o rapaz apresentou problemas na respiração.

Kayky foi atropelado por um motorista de aplicativo, que foi encaminhado à 16ªDP (Barra da Tijuca) e ao Instituto Médico-Legal (IML) do Centro do Rio. Chegando no local, fez o exame de alcoolemia e não foi constatado o consumo de álcool por parte do autor do atropelamento, segundo a Polícia Militar.

LEIA TAMBÉM: Quem baleou Mingau, o baixista do ‘Ultraje a Rigor’?