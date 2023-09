Em uma relação tóxica? As séries da Netflix que alertam sobre relações abusivas

Encontrar sua “alma gêmea” não é uma tarefa fácil. Para alguns, o esforço pode se tornar um pesadelo onde é preciso lidar com emoções negativas e pessoas realmente nocivas, às vezes até perigosas, e muitas vezes não conseguimos identificar facilmente.

A manipulação, a mentira e até mesmo a violência fazem parte de uma rotina que muitos não sabem como evitar. Esses tipos de relações abusivas têm algumas sinais ou bandeiras vermelhas que você pode identificar com a ajuda de três séries e filmes disponíveis na Netflix.

Amor Adulto

Uma mensagem no celular do marido dela na madrugada alerta a dedicada esposa e dona de casa interpretada por Sonja Richter. A desconfiança, as reclamações e as perseguições quebram a relação que termina à beira da morte.

"Nos apaixonamos, nos casamos, mas não sabemos nada um do outro", é ouvido no trailer deste filme dinamarquês, um dos conteúdos mais vistos na plataforma de streaming.

Only Mine

Este filme protagonizado por Amber Midthunder inclui todos os sinais vermelhos que farão você fugir de qualquer relacionamento. Chamadas frequentes para te localizar, visitas inesperadas no seu local de trabalho, ciúmes de seus amigos e do ambiente de trabalho, manipulação e ameaças tornam o romance um pesadelo.

A história de Only Mine é baseada em fatos reais e o seu lançamento nos cinemas não teve o sucesso esperado, mas agora é um dos títulos mais comentados e claros ao falar de relações abusivas.

Dirty John

Um casamento desmoronado se torna um pesadelo para Dan e Betty. O marido testa a sanidade de sua esposa, enquanto ela recorre à violência através de mensagens telefônicas, também ao vandalismo, todo um caos que afeta suas relações familiares e amigos próximos. A toxicidade desta relação pode levá-los à morte?