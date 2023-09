Em clima de mistério, Andressa Urach anuncia festão e intima Deolane: “Quero seu corpo novo lá”

A modelo Andressa Urach usou as suas redes sociais para anunciar um evento que promete “parar São Paulo”. Em clima de mistério, ela disse que fará uma festa no próximo dia 26 de setembro para um lançamento “inovador no Brasil”. A ex-miss bumbum citou a presença de influenciadores e atrações musicais e intimou a advogada Deolane Bezerra a estar presente.

“Dia 26 de setembro eu vou parar São Paulo com a minha festa de milhões. Vão ter vários influenciadores, shows, vai ser incrível. Eu estou lançando uma novidade que inovadora no Brasil e você terá acesso, poderá participar, e vai mudar sua vida. Algo sensacional. Então você não pode perder”, disse ela nos stories de seu Instagram.

“Inclusive, queria deixar um recado para a Dra Deolane. Sei que você está com um corpo maravilhoso, top. Quero seu corpo novo lá na minha festa, hein, junto comigo”, disse Andressa, que está em viagem ao Chile.

A advogada, por sua vez, ainda se recupera de uma cirurgia estética e não se pronunciou sobre o convite da modelo.

Recentemente, a ex-miss Bumbum já tinha dito que tem um “fetiche” por Deolane e que gostaria de gravar um vídeo de sexo com ela para postar em uma plataforma de conteúdo adulto. Na ocasião, a advogada disse que “estava passada” e que não sabe “mexer com prikito”.

Desentendimento com o pai

Na semana passada, Andressa se pronunciou sobre os ataques que tem sofrido do pai, o caminhoneiro Carlos Alberto Urach. O homem usou as redes sociais para condenar a volta da filha ao mundo do entretenimento adulto, disse que vai exigir um teste de DNA e fez um alerta espiritual: “Capeta está esperando por ela”. Para a ex-miss Bumbum, nada disso importa.

“Meu pai, infelizmente, me gerou. Nem queria ser filha dele, mas, infelizmente, sou. Ele nunca me ajudou financeiramente, nunca me ajudou com nada. Desde pequenininha, minha mãe sempre me criou sozinha. Então, o que ele fala, ou deixa de falar, para mim não tem importância”, disse ela nos stories de seu Instagram.

“Ele é uma pessoa que gosta de fama. Então eu deixo ele ficar famoso à vontade, às minhas custas. Quer fama? Então pega, meu amor. Te diverte aí, pois dinheiro aqui você não vai ganhar. Não adianta ficar bravinho, ganhar dinheiro às minhas custas, que não vai ter”, afirmou a modelo.

“Tudo o que a gente planta, a gente colhe. A minha mãe, graças a Deus, me criou com muito amor, com muito carinho, fez tudo o que podia por mim. Trabalhou muito, quando ela não pode me cuidar foi para trabalhar, e hoje eu ajudo ela”, concluiu Andressa.

Carlos Urach também já deixou claro seu apoio a Thiago Lopes, ex-marido da modelo. O casal se separou em fevereiro deste ano e o homem conseguiu a guarda provisória do filho Leon. Após uma briga judicial, obteve a medida em definitivo.

“A Andressa não tem condições de ser mãe. Vejam o que ela está fazendo hoje com o Arthur [que grava seus vídeos de sexo]. Eu sinto muito como um vô, mas ele, como uma pessoa adulta, poderia também ajudar a guiar a mãe para outros meios de trabalho”, afirmou o caminhoneiro em uma postagem.

Andressa Urach revela o que pensa sobre as críticas do pai, Carlos Urach (Reprodução/Instagram)

