Britney Spears Suspeita que Sam Asghari "Vazou" Acusações de Trapaça

Britney Spears levanta suspeitas sobre Sam Asghari, sugerindo que ele pode ter espalhado rumores de traição em seu relacionamento.

Britney Spears y Sam Asghari Britney Spears y Sam Asghari / Instagram

Britney Spears, a renomada cantora pop, está atualmente no centro de um drama de relacionamento, levantando suspeitas de que seu ex-marido, Sam Asghari, pode ser o responsável por espalhar rumores de traição em seu casamento.

Embora várias fontes tenham divulgado que o ator de 29 anos pediu o divórcio da estrela pop de 41 anos devido a acusações de traição, nada disso foi confirmado até agora. Uma fonte próxima ao caso chamou os rumores de ?lixo? e afirmou que Britney Spears realmente acredita que Sam Asghari, conhecido por seu papel em ?Special Ops: Lioness? estaria por trás dos rumores de traição, possivelmente como uma estratégia para encerrar o relacionamento.

Rumores de infidelidade têm circulado, com alguns fãs duvidando das acusações. Diferentes fontes apresentaram versões conflitantes dos eventos. No entanto, uma fonte relatou recentemente à InTouch Weekly que Sam teria ficado com o coração partido ao supostamente flagrar Britney supostamente o traindo, capturando o incidente em uma filmagem de segurança.

A segunda fonte consultada pela mesma revista insinuou que Sam Asghari também pode não ser totalmente inocente nessa situação. ?Há muita sujeira que poderia ser revelada,? disse a fonte. ?Mas ela não vai fazer isso.? A fonte ainda afirmou que Britney Spears acredita que Sam teria ?vazado? as ?acusações de trapaça.?

A fonte interna alegou: ?Britney considera as acusações como lixo e não ficaria surpresa se Sam tivesse inventado o rumor ele mesmo, depois, vazado o conteúdo através de amigos na mídia, tudo para ganhar vantagem em uma possível negociação de divórcio ou garantir um acordo pré-nupcial mais favorável.?

Apesar da turbulência em seu relacionamento, Britney Spears está tentando manter uma abordagem mais calma e estratégica. A fonte relatou: ?Se Sam quer espalhar esses rumores, ou pelo menos não fazer o possível para desmenti-los, é uma decisão dele. Segundo Britney, isso é errado e cruel. Ela está chateada, mas está tentando não reagir emocionalmente e está deixando seus advogados lidarem com a situação.?

Rumores de infidelidade abalam o relacionamento

Além das alegações de traição, surgiram acusações de violência entre o casal. Segundo fontes próximas ao caso, Britney teria agredido fisicamente Sam Asghari enquanto ele dormia, resultando em um olho roxo. No entanto, também há relatos de que Britney teria sido vítima de agressão física durante uma discussão em Londres, que resultou em pontos na cabeça da cantora.

O relacionamento conturbado entre Britney Spears e Sam Asghari continua sendo uma história em desenvolvimento, com mais detalhes e reviravoltas possíveis à medida que o caso evolui.