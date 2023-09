Baleado na cabeça: filha de Mingau, baixista do Ultraje a Rigor, fala que estado do pai ‘é delicado’

Filha de Mingau, baixista do 'Ultraje a Rigor', diz que estado de saúde do pai 'é delicado' (Reprodução/Instagram)

Isabella Aglio, filha do baixista Rinaldo Oliveira Amaral, o Mingau, conhecido baixista da banda Ultraje a Rigor, disse que o estado de saúde dele “é delicado”. O músico foi baleado na cabeça quando estava na cidade de Paraty, no Rio de Janeiro, na noite de sábado (2). Ele recebeu os primeiros socorros na cidade e, no dia seguinte, foi transferido para o Hospital São Luiz Itaim, na Zona Sul de São Paulo, onde passou por uma cirurgia e segue em estado grave.

Nos stories de seu Instagram, Isabella relatou, emocionada, que o pai está sendo bem assistido. “Meu pai foi baleado na cabeça ontem [sábado], em Paraty. Na hora que eu soube, eu e minha família fomos para lá, tentamos trazer ele para São Paulo, e conseguimos trazer agora em uma UTI aérea. Ele está em um hospital qualificado, com uma equipe qualificada, ele está muito bem atendido”, disse ela.

Em seguida ela explicou que o quadro de saúde de Mingau “é delicado” e pediu que os fãs orem por ele “para que ele volte, que ele fique sem sequelas, rezem e olhem pelo meu pai, independente do que vocês acreditam”.

Isabella ainda agradeceu pela ajuda que a família obteve para conseguir a transferência do pai. “Muita gente se mobilizou, gente que eu nem conhecia, e isso foi crucial para que pudesse acontecer. Obrigada a todos que estão ajudando e mandando mensagens”, ressaltou a jovem.

Em nota, o hospital destacou que o “quadro clínico é considerado delicado. O paciente receberá toda a assistência necessária para seu caso, que está sob a coordenação do neurocirurgião Manoel Jacobsen Teixeira”.

Mingau é baixista do Ultraje a Rigor desde 1999 (Reprodução)

Relembre o caso

Mingau foi baleado na cabeça na noite do último sábado, quando passava de carro pela Praça do Ovo, na Ilha das Cobras, em Paraty.

De acordo com um amigo que estava com ele no momento do crime, os dois estavam indo para uma lanchonete comer um lanche quando o carro foi alvo dos disparos. O local é um conhecido ponto de venda de drogas e toda a região é dominada pelo tráfico, segundo a polícia.

Até agora apenas um homem, cujo nome não foi divulgado, foi preso acusado de envolvimento nos tiros que atingiram a cabeça do músico. Uma denúncia anônima levou os policiais a uma casa na Ilha das Cobras. No local, a polícia encontrou grande quantidade de droga, armas e munições.

A polícia trabalha com duas linhas de investigação: ou foi uma tentativa de assalto ou foi bala perdida. Segundo a família, ele não tem inimigos.

Mingau faz parte da banda ‘Ultraje a Rigor’ desde 1999. O grupo é famoso por hits como “Inútil”, “Ciúme” e “Nós Vamos Invadir Sua Praia”.

O músico completou 56 anos no domingo (3) e recebeu uma homenagem e mensagem de apoio no perfil oficial do grupo (veja abaixo).

