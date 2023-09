Ator Dan Stulbach foi intimado durante as gravações de Mulheres Apaixonadas?

Dan Stulbach foi um personagem bombástico em Mulheres Apaixonadas e precisou ir à delegacia durante as filmagens da novela de Manoel Carlos. Mas, nada passou de uma cena produzida pelo autor, que poderá ser vista no Vale a Pena Ver de Novo.

Na produção, reprisada nas tardes da TV Globo, muitos assuntos do cotidiano, como a violência doméstica, foram abordados e em um determinado momento o público vibrou com a possibilidade dos dias de crueldade de Marcos (Dan Stulbach) chegarem ao fim, já que a polícia resolveu intimar o marido de Raquel (Helena Ranaldi), depois das denúncias de agressões e perseguições constantes.

A convocação para prestar um depoimento na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) deixa Marcos enlouquecido e sua atitude é quebrar tudo que vê pela frente. Antes disso, ele se faz de sonso e afirma que não sabe o motivo para ir até o local.

Reprise de Mulheres Apaixonadas: Raquete vira arma nas mãos de Marcos (Reprodução/Globo)

Na suíte onde vive, Marcos é tomado por uma grande revolta e começa a quebrar todos os objetos do quarto, como abajures e vasos até um grande espelho que adorna uma das paredes. Sobra até para a raquete de tênis.

Após a denúncia de Raquel, o personagem de Dan Stulbach em Mulheres Apaixonadas fica muito violento com a esposa e também com Fred (Pedro Furtado), que é perseguido por ele até que uma tragédia ocorre no desfecho da história.

Nicola Siri e Lavinia Vlasak voltam a se encontrar

Juntos na reprise de Mulheres Apaixonadas, os atores Nicola Siri e Lavinia Vlasak voltaram a se reencontrar na Globo e mostraram tudo nas redes sociais. Os intérpretes de Pedro e Estela foram convidados para participar do quadro Tem ou Não Tem, no Caldeirão.

Gravado em setembro, eles serão vistos na TV Globo apenas em outubro, já que o programa de Marcos Mion conta com uma produção extensa na frente.

Mulheres Apaixonadas: Estela (Lavínia Vlasak) e Padre Pedro (Nicola Siri) formam casal inesperado (Gianne Carvalho/Globo)

Vale destacar que recentemente, a atriz Lavinia Vlasak falou com surpresa do não cancelamento de sua personagem em Mulheres Apaixonadas, já que ela é apaixonada por um padre.

Em entrevista ao GShow, ela abriu o jogo sobre algumas dúvidas envolvendo sua personagem: “Fiquei imaginando que aquela moça que desejava corromper o sacerdote, não por capricho, mas por amor, não seria algo bem-visto porque queria tirar o padre do seu caminho espiritual”, disparou a famosa.

