As cenas fortes do acidente envolvendo Kayky Brito assustaram Patrícia Poeta

“Cenas fortes” foi a primeira frase dita por Patrícia Poeta no Encontro desta segunda-feira (04), que começou trazendo mais informações sobre o estado de saúde do ator Kayky Brito, que foi gravemente ferido depois de um atropelamento.

Ao vivo, a apresentadora falou que seguia orando pelo ator, que esteve no elenco de muitas novelas da TV Globo, como Chocolate com Pimenta. Ela também conversou com o ator Dudu Azevedo, que esteve no hospital e fez um link direto de seu carro: “Não sou o porta-voz oficial da família”, disse o famoso.

Amigo de Kayky Brito e de toda a família, o galã disse que foi ao centro hospitalar carioca logo que soube da notícia do atropelamento deu detalhes dos primeiros momentos após o acidente: “Assim que eu pude corri até o hospital, cheguei até lá e o boletim médico era este que todo mundo conhece”, contou o famoso.

Kayky Brito segue internado e sedado (Reprodução/Instagram)

Em seguida, ele ressaltou que não está falando em nome da família, mas como um amigo muito próximo e que acredita na recuperação do ator: “Uma corrente positiva, de todos acreditarem na cura dele. O Brasil inteiro está esperando boas notícias”, ressaltou Dudu Azevedo.

Em seguida, Patrícia Poeta voltou a falar que todos estão em oração pela recuperação do irmão da atriz Stephany Brito e disse que também ficou assustada com a notícia triste.

Dudu Azevedo disse que encontrou a irmã e parte da família ao visitar o ator no hospital, mas preferiu não entrar na Unidade de Terapia Intensiva (UTI): “Eu não entrei por ser um momento familiar. Eu venho dizer de coração que eu acredito realmente que ele vai sair dessa. Com base na informação médica, a luta é grande, mas ele vai conseguir reverter”.

Famosos mandam mensagens carinhosas para Kayky Brito (Reprodução/Instagram)

Informações da porta do hospital

Direto da porta do hospital Copa D’Or, no Rio de Janeiro, o repórter Ernesto Xavier tentou trazer novas notícias sobre o estado de saúde de Kayky Brito, mas ressaltou apenas o último boletim médico.

“O último boletim saiu ontem (03) a tarde, o hospital comunicou que o ator ainda está sendo assistido pelos médicos, em estado grave. Um novo documento deve ser emitido nesta tarde”, disse jornalista.

