Ao deixar a UTI, Regis Danese fala sobre fase de recuperação: ‘Dói muito’

O último boletim médico sobre o estado de saúde de Régis Danese está como regular e fez com que o cantor de música gospel tivesse alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Mas, pelas redes sociais, o artista conversou com os fãs e deu mais detalhes.

Depois de momentos difíceis, o famoso segue se recuperando e afirma que sente muita dor: “Vencendo uma etapa a cada dia. Dói muito, mas a vitória é maior do que qualquer dor que eu sinto e seguimos vencendo porque Jesus Cristo já venceu por nós”.

No vídeo publicado nos Stories do Instagram, Régis Danese agradece as orações: “Obrigado por todo carinho e orações de amigos, fãs, pastores…. Vocês estão sendo fundamentais para minha melhor recuperação. Gratidão”.

Em uma de suas publicações, o cantor gospel aparece deixado em uma maca de hospital, com pontos no abdome e também um dreno. Também é possível ver curativos em um dos braços do cantor, que sofreu um grave acidente de carro na última semana, quando se dirigia a um show em Ceres, Goiás.

Neste fim de semana, Régis também apareceu disposto e falou sobre a entrevista do Fantástico: “Me emociono. Puxa vida, nasci de novo”, disse ele, que bateu o carro na noite da última quarta-feira (30) a caminho do show e foi levado ao hospital para atendimento.

A esposa falou sobre a expectativa de alta

Enquanto o cantor gospel Régis Danese se recuperava da cirurgia delicada na UTI, Kelly, sua esposa, usou as redes sociais para falar sobre o estado de saúde do famoso e quando ele deve deixar o hospital.

Segundo ela, depois do grave acidente que sofreu a caminho de um show em Ceres, em Goiás, o artista foi levado para um hospital da capital goiana, onde passou pela cirurgia e também fez exames.

Em seguida, no mesmo vídeo, onde ela aparece ao lado do irmão de Régis, que estava no carro, mas não teve ferimentos, Kelly Danese falou sobre a expectativa de melhora e alta hospitalar: “Fizeram mais alguns exames e se estiver tudo bem ele vai para enfermaria e até domingo ele pode receber alta”.

