Veja em quanto está avaliada a fortuna do dono do OnlyFans

Quem está no mundo virtual percebe que muitas plataformas digitais surgem com frequência. Algumas delas não sobrevivem por muito tempo e acabam caindo e desuso, mas outras acabam fisgando um público fiel e específico, que faz com que a plataforma cresça exponencialmente.

Uma dessas plataformas é o OnlyFans, site de conteúdo adulto, que segundo a revista People, rendeu ao dono ucraniano-americano Leonid Radvinsky US$ 338 milhões (quase R$ 1,7 bilhão na cotação atual) em dividendos.

De acordo com a Fenix International, responsável pelo site da plataforma, o empresário pagou a si mesmo um bônus que vale US$ 1,3 milhão (R$ 6,4 milhão) por 260 dias úteis de 2022. Esses valores não levam em conta o salário de Radvinsky, que não consta no relatório.

Leonid Radvinsky, o recluso proprietário ucraniano-americano dono do OnlyFans, ganhou US$ 1,3 milhão por dia em bônus no ano passado (US$ 338 milhões no total).pic.twitter.com/mX8Y4zYZkv — Tancredo Eduardo (@tancredoeduardo) August 29, 2023

Ainda de acordo com a revista, a receita do OnlyFans chegou em US$ 1,09 bilhão em 2022 (R$ 5,4 bilhões). Em 2021 a receita havia sido US$ 932 milhões (R$ 4,6 bilhões).

LEIA TAMBÉM: Stephen King vs. ChatGPT: a opinão do autor sobre o uso de seus livros para treinar uma IA

Sem impostos, o lucro aumentou em 22% de um ano para o outro, chegando em US$ 525 milhões (mais de R$ 2,6 bilhões), no ano passado.

Os pagamentos feitos pelos usuários dentro da plataforma chegaram em 5,6 bilhões (R$ 27 bilhões). Já o número de usuário que compartilham conteúdos na plataforma saltou 47% em 2022.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Motorista que atropelou Kayky Brito fala sobre o acidente em depoimento à polícia

⋅ Rupert Grint, três filmes em que brilha além de ‘Harry Potter’: saiba quais são e onde assistir

⋅ Remake de Renascer: Galãs dão vida aos filhos de José Inocêncio na novela