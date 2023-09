Saiba qual o apelido que o príncipe William chama Kate Middleton para provocá-la

Você sabia que a realeza britânica adora dar apelidos um ao outro? E, aparentemente, o príncipe William, 41, e Kate Middleton, 41, têm alguns apelidos bem engraçados.

Já foi revelado anteriormente que o príncipe de Gales adora chamar sua outra metade de “Babykins”, mas acontece que ele também tem um apelido atrevido inspirado em uma piada da falecida rainha Elizabeth II: “A Duquesa de Doolittle”.

O especialista real Tom Quinn lançou um livro em fevereiro, intitulado Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in the Royal Family (Juventude Dourada: Uma História Íntima sobre Crescer na Família Real), onde ele explora os apelidos do casal um para o outro, conforme relatado pelo New York Post.

Segundo a matéria, o príncipe começou a chamar Kate de “Duquesa de Doolittle” com base em uma piada feita pela Rainha Elizabeth. Quinn diz que a falecida monarca costumava provocar a princesa de Gales, dizendo que ela não tinha um emprego de tempo integral antes de se casar com o marido. Assim nasceu o apelido. Já que “Do / little se traduziria como “faz - pouco”.

Sempre divertida, a Kate Middleton aceita essa piada, mas não tem medo de “devolvê-la” ao marido. Quinn observa que a princesa às vezes se refere ao marido como “careca” ou mesmo pelo apelido atrevido de “Big Willy”. É claro que, quando ela não está cutucando ele, geralmente pode-se ouvir a princesa Catherine chamando seu marido de “baby”.

E aí, você imaginava que o casal real tinha tantos apelidinhos engraçados?

Leia também: