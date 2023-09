RDB: Anahí conta detalhes do delicado episódio na sua juventude que a levou a sofrer de anorexia e bulimia

Os estereótipos de beleza impostos pelo mundo do entretenimento podem ser um dos responsáveis por problemas psicológicos que, por sua vez, levam a enfermidades físicas. Anahí Puente, líder da banda RBD, sofreu isso quando dava os seus primeiros passos no negócio do entretenimento.

Apesar de ter um peso ideal, ela foi instruída a emagrecer e em sua luta para cumprir o suposto “dever ser”, ela acabou sofrendo de anorexia e bulimia.

De acordo com uma revisão do Telemundo, a própria cantora, atriz e modelo conta o delicado episódio de sua juventude, em uma entrevista que ela concedeu ao jornalista Joaquín López-Dóriga. Anahí diz que o pior do caso é que ela sofreu o transtorno alimentar durante a adolescência, e anos depois ainda lhe custava muito superar essa etapa.

O episódio ocorreu quando ela foi chamada para interpretar um de seus primeiros papéis como protagonista na TV mexicana, a nova versão de Quinceañera. Ela não menciona o nome da pessoa que a mandou emagrecer, por respeito à privacidade e porque já é um capítulo da vida dela que já passou.

“Eles me chamaram para participar da novela, sentei com minha mãe e me dizem: ‘Seria incrível se você fosse a protagonista, mas Anahí, as protagonistas são magras, são muito bonitas e você está gordinha e precisa trabalhar muito em si mesma para fazer a novela’”, disseram a ela.

Essa situação, segundo Anahí, a levou “ao maior pesadelo da minha vida, anos sofrendo anorexia nervosa e bulimia que quase me mataram”, disse ela na entrevista.