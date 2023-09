Quem baleou Mingau, o baixista do ‘Ultraje a Rigor’?

Rinaldo Oliveira Amaral, o Mingau, conhecido baixista da banda Ultraje a Rigor, foi baleado na noite de sábado com um tiro na cabeça quando passava de carro pela Praça do Ovo, na Ilha das Cobras, em Paraty, no Rio de Janeiro.

De acordo com um amigo que estava com ele no momento do crime, os dois estavam indo para uma lanchonete comer um lanche quando o carro foi alvo dos disparos. O local é um conhecido ponto de venda de drogas e toda a região é dominada pelo tráfico, segundo a polícia.

Até agora apenas um homem, cujo nome não foi divulgado, foi preso acusado de envolvimento nos tiros que atingiram a cabeça do músico. Uma denúncia anônima levou os policiais a uma casa na Ilha das Cobras. No local, a polícia encontrou grande quantidade de droga, armas e munições.

A polícia trabalha com duas linhas de investigação: ou foi uma tentativa de assalto ou foi bala perdida. Segundo a família, ele não tem inimigos.

LEIA TAMBÉM: Motorista que atropelou Kayky Brito fala sobre o acidente em depoimento à polícia

Segundo os médicos que atenderam Mingau, o baixista deu entrada no hospital Municipal Hugo Miranda com um ferimento grave de projétil de arma de fogo no crânio. Como o hospital não contava com um neurocirurgião, Mingau foi transferido de helicóptero para o Hospital São Luiz, na zona sul de São Paulo.

Ainda não atualização do estado de saúde do músico, que faz aniversário neste domingo, quando completa 56 anos.

Mingau faz parte da banda ‘Ultraje a Rigor’ desde 1999.