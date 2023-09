Amor à Vida está de volta! Saiba onde se divertir com os chiliques de Félix

Os segredos, romances e intrigas de Félix (Matheus Solano) estão de volta em Amor à Vida, novela que pode ser vista mais uma vez para quem assina o Globoplay e amou ver o desenrolar da história do vilão gay que fez maldades com a própria sobrinha.

Ambientada em São Paulo, a novela é contemporânea e urbana e tem como tema central os segredos que movem as relações familiares, como a dos Khoury, que exibem um modelo feliz, mas que no fundo não é desta forma. Os personagens César (Antonio Fagundes), sua mulher Pilar (Susana Vieira) e os filhos Félix e Paloma (Paolla Oliveira) fazem parte dela.

Mateus Solano na novela "Amor à Vida" (Reprodução/Globo)

Félix, que é um vilão, acaba virando um personagem principal de Amor à Vida, ofuscando de certa maneira a irmã Paloma. Ele é invejoso, ferino, rancoroso e manipulador e movido pela ambição de chegar à direção do hospital da família.

LEIA TAMBÉM: Reprise de Mulheres de Areia: Gloria Pires mentiu duas vezes nesta cena da novela

No começo da novela, ele esconde sua sexualidade atrás de um casamento de fachada com Edith (Bárbara Paz), mãe de seu filho, Jonathan (Thales Cabral), que acaba virando seu irmão, já que ele é fruto do relacionamento dela com o médico César.

Em "Amor à Vida", a personagem de Raquel Villar descobre que é soropositiva (Reprodução/Globo)

Enfim, vivendo sob as aparências tudo será desmoronado e os segredos, mágoas, ciúmes, ambições e falta de afeto viram o tema central.

Além de Félix, o drama da personagem de Susana Vieira também é destaque nesta novela da Globo. Afinal, ela é uma dermatologista que largou a profissão para cuidar da família e, por nutrir uma grande paixão pelo marido, ela sempre deixou para lá os casos extraconjugais do médico. Mas, aquele que aconteceu embaixo dos próprios olhos vai acabar mexendo com toda a trama.

LEIA TAMBÉM: Virginia Fonseca revela quem procura para conselhos financeiros e explica polêmica de jatinho