3 filmes recentemente lançados na Netflix que te farão refletir sobre seu relacionamento de casal

Se você estiver passando por situações em seu relacionamento que exigem análise e revisão, esses novos filmes da Netflix ajudarão você a definir qual é o próximo passo.

Eles vão te sacudir com suas narrativas carregadas de drama, romance, erotismo e diálogos intensos que te encorajarão a abordar as conversas desconfortáveis que faltam em seu relacionamento.

Filmes da Netflix para refletir sobre o seu relacionamento de casal:

Um Final Feliz

Um Final Feliz, filme da Netflix Uma das estreias de 2023 (Netflix)

Diretamente dos Países Baixos chega esta história que estreou em 1 de setembro. Aborda a vida de Luna e Mink, que chegam ao seu primeiro aniversário de relacionamento, mas ela está insatisfeita sexualmente. Desconfortável por trazer o assunto à tona com Mink, ela fingiu o tempo todo alcançar o prazer. Assim, ela propõe uma ideia empolgante: um trio que mudará suas vidas.

Através da Minha Janela: Além-mar

Cena de Através de Minha Janela (Michael Oats/Netflix © 2023)

Desde 23 de junho, reencontramos com Raquel e Ares na sequela de Através da Minha Janela. Desta vez, ele foi estudar em Estocolmo e agora tem uma relação à distância com Raquel, o que se revelou pior do que o esperado. Quando chega o verão e se reencontram, a longa separação e as pessoas que conheceram nesse tempo colocarão em risco este laço.

És Tu

Por último, entre as filmes da Netflix para refletir sobre o seu relacionamento de casal, temos esta comédia romântica espanhola que nos dá um argumento original: Javier beijou pela primeira vez uma garota aos 16 anos e descobriu que tinha o dom da clarividência amorosa. Com apenas um primeiro beijo, ele é capaz de ver o futuro daquela relação.

No entanto, isso se torna um problema quando, em uma noite de festa, ele beija Lucía, a namorada do seu melhor amigo.