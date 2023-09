Motorista que atropelou Kayky Brito fala sobre o acidente em depoimento à polícia

Kayky Brito, 34, foi internado às pressas, na madrugada desta sábado (2), e teve estado considerado como gravíssimo após ser atropelado enquanto atravessava a rua. Em depoimento à polícia, o motorista de aplicativo responsável pelo atropelamento na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, contou que o ator “cruzou a pista repentinamente correndo”, segundo o boletim acessado pelo jornal EXTRA.

De acordo com o boletim, o motorista Diones da Silva dirigia um Fiat Cronos e revelou ter sido surpreendido pela passagem do ator enquanto passava pela via. Diones relatou estar na faixa da esquerda e tentou desviar, lançando o veículo para o lado oposto. No entanto, teria falhado e colidido com Kayky.

O Boletim de Ocorrência aponta que Kayky teria sido atingido pela parte esquerda da frente do veículo, tendo caído no chão com o impacto. O ator sofreu o acidente enquanto retornava para um quiosque onde estava com os amigos após ter buscado algo em seu carro.

O caso do ator foi considerado como grave, tendo sido encaminhado para o CTI (Centro de Terapia Intensiva), embora seu quadro seja estável. Kayky Brito sofreu politrauma corporal e traumatismo craniano, passando por exames no período da tarde deste sábado enquanto família, amigos e fãs aguardam novas atualizações.

Acidente

Kayky foi atropelado por um motorista de aplicativo na madrugada deste sábado (2), encaminhado à 16ªDP (Barra da Tijuca) e ao Instituto Médico-Legal (IML) do Centro do Rio para tratar do caso.

Chegando no local, fez o exame de alcoolemia e não foi constatado o consumo de álcool por parte do autor do atropelamento, segundo a Polícia Militar. Segundo o delegado Ângelo José Lages Machado, titular da 16ªDP, o motorista foi autuado por lesão corporal de trânsito.

Kayky Brito, que também é irmão da famosa Sthefany Brito, ficou conhecido por seu papel como Bernadete, em ‘Chocolate com Pimenta’ (2003), uma das clássicas telenovelas da Globo.