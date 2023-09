Marvel Brasil promove treino coletivo gratuito em São Paulo; saiba como participar

Fãs de super-heróis também se exercitam e nem precisam de superpoderes! A Marvel Brasil vai realizar um evento exclusivo e totalmente gratuito em São Paulo, a fim de promover uma vida saudável e proporcionar lazer às famílias.

O evento ocorrerá no sábado do dia 9 de setembro, no Parque Villa Lobos, das 10h às 13h. Felipe Motta, o apresentador do Sportscenter na ESPN, será o responsável pela condução da atividade durante a atração. O espaço será aberto ao público e contará com treinos intermediados por atletas como o futebolista Zé Roberto e a jogadora de vôlei Sheilla Castro.

As ativações especiais trarão quizzes temáticos com premiação, degustação de alimentos saudáveis, photo opportunity, Meet&greet com os atletas e competição de cosplayers.

A ação foi idealizada a partir da conexão entre o trabalho em equipe com relação aos grupo de heróis Vingadores, que comemora 60 anos desde sua primeira aparição nas HQ’s da Marvel Comics. Durante o evento, que idealiza promover um dia de lazer aos fãs e às famílias durante a campanha #Avengers60, haverá diversas marcas parceiras nas ativações proporcionando experiências.

Leia mais:

Confira a programação

Sujeita à alteração

10:00 - Abertura do evento

10:10 - Momento Rádio Disney

10:25 - Apresentação dos atletas + bate-papo

10:40 - Alongamento e treino com Sheilla Castro

10:50 - Treino com Zé Roberto

11:35 - Encerramento dos treinos com alongamento

11:45 - Momento Rádio Disney

12:00 - Quiz Next Joy (com prêmio)

12:15 - Quiz Marvel (com prêmio) apresentado por Mari Palma, embaixadora da Marvel Brasil

12:30 - Competição Cosplayers (com prêmio) apresentado por Ale Maze, embaixadora gamer da Marvel Brasil

Serviço

Evento gratuito e aberto ao público

Data: Sábado, 9 de setembro

Horário: Das 10:00 às 13:00

Local: Parque Villa Lobos

Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001 - Alto de Pinheiros, São Paulo - SP, 05317-020