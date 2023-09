Kayky Brito é internado em estado grave no Rio após ser atropelado

Kayky Brito, de 34 anos de idade, foi atropelado nesta madrugada de sexta para sábado (2), no Rio de Janeiro, que o levou a ser internado em estado grave. O acidente envolvendo o ator aconteceu na Avenida Lucio Costa, altura do número 4.700, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

Segundo informações da secretaria municipal de Saúde, Kayky está internado no CTI e seu estado de saúde se configura como gravíssimo. O artista teve politrauma corporal e traumatismo craniano.

O ator teria sido atropelado por um carro de passeio ao atravessar a via, próximo ao condomínio Barra Bela. Ao ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, o artista foi encaminhado ao Hospital Miguel Couto, no Leblon, na Zona Sul do Rio. Antes de ser encaminhado ao centro de saúde, o rapaz apresentou problemas na respiração.

Kayky foi atropelado por um motorista de aplicativo, que foi encaminhado à 16ªDP (Barra da Tijuca) e ao Instituto Médico-Legal (IML) do Centro do Rio. Chegando no local, fez o exame de alcoolemia e não foi constatado o consumo de álcool por parte do autor do atropelamento, segundo a Polícia Militar. Segundo o delegado Ângelo José Lages Machado, titular da 16ªDP, o motorista foi autuado por lesão corporal de trânsito.

Kayky Brito, que também é irmão da famosa Sthefany Brito, ficou conhecido por seu papel como Bernadete, em ‘Chocolate com Pimenta’ (2003), uma produção da Globo.

Leia mais uma notícia:

Irmão de MC Marcinho joga cinzas do funkeiro no mar

Irmão de MC Marcinho lança cinzas do funkeiro no mar em Cabo Frio e registra momento na web (Reprodução/Instagram)

Mauro Garcia, irmão de MC Marcinho, publicou um vídeo nas redes sociais, nesta sexta-feira (1), em que joga as cinzas do falecido funkeiro no mar de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Acompanhado da irmã, Gisa Garcia, Mauro se emocionou em um discurso antes de lançar as cinzas.

“Gente, estamos em Cabo Frio, o lugar que meu irmão mais amava, onde ele sempre estava de folga, de férias, a gente vinha com a família. Acho mais justo a gente jogar as cinzas dele aqui, em Cabo Frio. É a nossa despedida, mais uma. Que abençoe ele, e que de lá ele possa nos abençoar. Ele vai estar sempre nos nossos corações. Descanse em paz, meu irmão”, disse Mauro Garcia, emocionado.

O funkeiro faleceu no último sábado (26), após falência múltipla de órgãos. Assista ao vídeo de Mauro: