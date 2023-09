Irmão de MC Marcinho lança cinzas do funkeiro no mar em Cabo Frio e registra momento na web (Reprodução/Instagram)

Mauro Garcia, irmão de MC Marcinho, registrou um vídeo nas suas redes sociais, nesta sexta-feira (a), em que joga as cinzas do falecido funkeiro no mar de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Acompanhado da irmã, Gisa Garcia, Mauro se emocionou em um discurso antes de lançar as cinzas.

“Gente, estamos em Cabo Frio, o lugar que meu irmão mais amava, onde ele sempre estava de folga, de férias, a gente vinha com a família. Acho mais justo a gente jogar as cinzas dele aqui, em Cabo Frio. É a nossa despedida, mais uma. Que abençoe ele, e que de lá ele possa nos abençoar. Ele vai estar sempre nos nossos corações. Descanse em paz, meu irmão”, disse Mauro Garcia, emocionado.

O funkeiro faleceu no último sábado (26), devido a falência múltipla de órgãos. Na legenda do vídeo publicado ontem (1), Mauro escreveu: “Te amaremos eternamente”.

Príncipe do Funk

MC Marcinho, considerado como o Príncipe do Funk carioca e consolidado no gênero, morreu no último sábado (26), aos 45 anos, devido às complicações de problemas cardíacos. O artista estava internado no Hospital Copa D’Or e partiu por consequência de falência múltipla de órgãos.

A morte do Príncipe do Funk foi confirmada pela unidade de saúde às 9h38. Marcinho estava no CTI desde 10 de julho, depois de sofrer uma parada cardíaca. Ao longo dos meses, diversos procedimentos foram realizados, a fim de salvá-lo, como a implantação de um coração artificial e o uso da Ecmo, um tipo de pulmão artificial externo. O artista deixou três filhos.

“É com muita dor e pesar que informamos, que depois de meses lutando pela vida, hoje às 9h10, nosso príncipe do funk, descansou. Agradecemos as manifestações de carinho e orações dedicadas à ele até o fim. A memória de MC Marcinho seguirá viva em nossos corações através de sua obra”, diz a nota oficial no perfil do funkeiro.