“Blues na Mata”: dica para aproveitar o feriado ‘fora da caixinha’ com show de blues e cerveja artesanal

A Juquibier tem um pub no meio da Mata Atlântica (Divulgação)

Que tal fugir de São Paulo no feriado de 7 de setembro e curtir um festival com muita boa música, cerveja artesanal e gastronomia local no meio da reserva da Mata Atlântica?

Essa é a proposta da 1ª Edição de Inverno do Blues na Mata, evento que será realizado na cervejaria Juquitiba entre os dias 7, 8 e 9 e setembro, na sede da cervejaria, na cidade de Juquitiba, a apenas 1 hora de carro de São Paulo.

Para levar a magia do blues aos público, um grupo de músicos renomados promete agitar os três dias de festa, entre eles nomes como Vasco Faé, um dos mais conceituados blues man brasileiros, e outros não menos famosos no mudo bluseiro, como Dr. Myga, Robson Fernandes Trio, Márcio Rocha Guitarrero e Bento Andrade Blues trio.

Festival Blues na Mata (Divulgação)

Mais do que um show tradicional, a ideia da cervejaria Juquitiba é fazer três dias de festa e celebração à boa música, cerveja de qualidade e boa comida, e mesmo aqueles não gostam muito de blues terão espaço para mostrar suas preferências musicais durante o evento. Como a festa é de todos, os organizadores pensaram em dar espaço para todas as tribos:

Momento Nostalgia - Traga seu Vinil. Você é um colecionador de vinil? Traga sua coleção e compartilhe suas músicas favoritas com outros amantes da música.

Microfone Livre - Se você é músico ou artista, aqui é o seu momento de brilhar. Suba ao palco e mostre seu talento para o pessoal.

COMIDA E BEBIDA

Para regar esses três dias mágicos de festa, nada melhor do que tomar uma cerveja artesanal, fresca, diretamente dos tonéis da cervejaria, em uma variedade de opções que não deixarão nenhum amante da bebida com a goela seca.

A Juquibier é fabricada em uma fazenda, com água de fontes da Mata Atlântica, e a sede possui um pub bem guarnecido para atender a todos. No local haverá ainda outros fabricantes de cerveja e uma praça de alimentação, com variedades gastronômicas, pratos locais e produtos orgânicos.

Cervejaria Juquibier (Divulgação/Juquibier)

Espaço Kids: Há um espaço seguro e divertido para as crianças brincarem enquanto os adultos curtem a música.

Camping: Não quer perder nenhum dia de festa? Traga sua barraca e acampe conosco. Desfrute de noites estreladas e aconchegantes sob a sombra das árvores.

SERVIÇO:

Blues na Mata – Música e festival de cerveja artesanal

Onde: Estrada da Fazenda Ribeirão Grande, 6005 – Juquitiba, São Paulo (cerca de 1h de da Capital).

Quando: dias 7, 8 e 9 de setembro

Preço: R$ 10 (couvert artístico). O consumo é pago diretamente no local.

Obs.: Haverá ônibus saindo da estação de metrô Butantã (SP) nos dias 7 (quinta-feira) e 9 (sábado), às 11h30 e voltando às 21h. O preço da passagem (ida e volta) é R$ 40 e precisa ser reservado com antecedência.

CONTATO:

WhatsApp: +55 11 91087 3366 (Com Rogério Henrique)

Mais informações: @bluesnamata