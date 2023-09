Arena Club recebe ‘Ratos do Porão’ e ‘Project 46’ em setembro

No próximo dia 24 de setembro, o Arena Club em Santos recebe a ‘Ratos do Porão’, uma das bandas pioneiras do punk rock no Brasil, e o metal do ‘Project46′.

Criada em 1981, Ratos do Porão trará na sua formação João Gordo nos vocais, Jão na guitarra, Boka na bateria e Juninho no baixo e promete, entre outros, mostrar algumas das músicas que fizeram sucesso no underground paulistano, como “Beber até morrer”, “Crucificados pelo sistema”, “Expresso da Escravidão” e “Amazônia Nunca mais”.

A Project46 tem três álbuns lançados e traz na bagagem a experiência de se apresentar em palcos famosos, como Rock in Rio, Monster of Rock e Maximus Festival.

As apresentações ocorrem no dia 24 de setembro, a partir das 18, no Arena Club (na Av. Senador Pinheiro Machado, 33 - Vila Matias, em Santos.

O ingresso custa R$ 50, com direito à meia estrada os estudantes, idosos, professores e deficientes físicos. Os ingressos podem ser adquiridos pela Articket.