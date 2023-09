‘Tudo Igual… SQN’: já assistiu a série brasileira do Disney+? Segunda temporada ganha data de estreia

‘Tudo Igual... SQN’ conta com sua primeira temporada disponível na plataforma do Disney+, sendo a primeira produção brasileira com o selo de produção original nacional do streaming. Para quem já acompanhou a primeira fase da trama, foi liberada uma novidade: a data de estreia da segunda temporada.

A série terá sua segunda fase lançada no Disney+ com exclusividade no dia 27 de setembro. Para a sequência, a atriz Gabriella Saraivah retorna como Carol no papel principal.

A história segue a partir de acontecimentos (spoiler a seguir) depois do casamento de sua mãe Beth (Miá Mello) com Carlos (Kiko Pissolato), resultando em um beijo no Tomás (Daniel Botelho), que anterio um affair da sua melhor amiga, a Beta (Ana Jeckel).

Trailer da segunda temporada

A trama promete diversas reviravoltas em meio a um caos, com drama e arcos surpreendentes. Na fase atual, eles terão que o “buraco é bem mais embaixo” na vida adulta ao reconhecer que não são mais crianças e lidar com perdão, culpa e arrependimentos.

Por meio da direção geral de Juliana Vonlanten, e direção de cena de Suzy Milstein e Caru Alves de Souza, ‘Tudo Igual... SQN’ é uma produção realizada pela Cinefilm. A série é baseada no romance juvenil “Na porta ao lado”, da autora Luly Trigo, que assina o roteiro da produção original Disney+ ao lado de André Rodrigues.

Assista ao trailer da segunda temporada:

