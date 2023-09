Stephen King, o rei do terror, revela o filme que mais assustador para ele

Stephen King, o renomado autor conhecido como o “rei do terror”, continua a inspirar pesadelos com seus livros e as adaptações cinematográficas e televisivas de suas obras. No entanto, o mestre do horror tem um clássico do cinema que o assustou na época e ainda o inquieta.

Em uma entrevista recente no podcast "Talking Scared", ele revelou que um dos seus maiores medos é "perder suas faculdades mentais" devido a uma doença degenerativa. Quando se trata de filmes de terror, King mencionou um em particular que o deixa arrepiado, exatamente por tocar nesse assunto. Um filme que você não pode perder.

Qual é o filme que mais assusta Stephen King até hoje?

Durante o evento “King On Screen” de 2017, organizado pelo British Film Institute, o autor compartilhou sua escolha aterrorizante: “A Troca”, ou “The Changeling” pelo seu título original, de 1980. Esta película de terror psicológico se destaca entre as muitas opções do gênero daquela época.

É curioso notar que este filme foi lançado no mesmo ano da adaptação de "The Shining" feita por Stanley Kubrick, adaptação com a qual o autor de Maine nunca se mostrou plenamente satisfeito. "Dentro do gênero de terror sobrenatural, a minha película favorita é 'The Changeling' de Peter Medak", disse o autor.

King concluiu sua breve revisão sobre o impactante filme, acrescentando “estrelado por George C. Scott, possivelmente em seu último grande papel na tela. Não há monstros emergindo das caixas; uma simples bola de criança saltando por uma escada foi suficiente para me arrepiar”.

Uma verdadeira joia escondida do terror que você não pode perder se for fã do gênero

É interessante que esta breve cena com a bola mencionada pelo autor se tenha tornado um dos momentos mais icônicos do cinema de terror, tendo sido parodiada e recriada em numerosas ocasiões. A película possui várias cenas memoráveis, como a sessão de espiritismo e os flashbacks que revelam o mistério.

“A Troca” compartilha semelhanças temáticas com clássicos modernos como “O Anel” e “O Último Degrau”, e até mesmo influenciou obras contemporâneas como “Os Outros” de Alejandro Amenábar, todos os quais também encantaram o mestre do terror.