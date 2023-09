“Six Feet Under” no topo, segundo George R.R. Martin

Até o momento, “Six Feet Under” da HBO está no topo do grande Trono de Ferro dos finais de televisão, conforme foi exposto recentemente por George R.R. Martin.

O autor de "Song of Ice and Fire" optou por opinar sobre vários episódios favoritos de televisão, que ele compartilhou no site Not a Blog. Isso veio depois que a Vanity Fair divulgou um artigo intitulado "25 episódios de televisão perfeitos dos últimos 25 anos", que destacava o "Blackwater", escrito por Martin de "Game of Thrones".

Ele disse: "Se eu tivesse que escolher um episódio que fosse ainda mais perfeito do que todos os outros na lista, teria que ser o episódio final de 'Six Feet Under'".

A maioria de “Six Feet Under”

Também escreveu: "Gostei bastante da série, embora não possa dizer que eu amei tanto quanto eu amei 'Roma', 'Deadwood' ou 'Fargo' ou alguns outros programas que faltam na lista, mas aquele último episódio foi de longe o melhor final de toda a história da televisão e não consigo imaginar como alguém poderia fazê-lo melhor".

Assim, "o drama da HBO, que terminou em 21 de agosto de 2005, foi centrado na família Fisher, que dirigia um serviço funerário em Los Angeles. O episódio final, escrito e dirigido pelo criador da série Alan Ball, é amplamente considerado como um dos melhores finais de televisão já realizados", disse a Variety.

O escritor ainda indicou: “’Os Sopranos teve muitos episódios incríveis, mas ‘The Pine Barrens’ foi especial, e durante o resto da série eu continuava esperando que esse russo voltasse quando menos esperássemos.”

Perfeição?

Sobre o drama criminal da HBO ambientado em Baltimore, "o programa foi tão bom que chegou perto de perfeição com bastante frequência", argumentou George R.R. Martin.

“Black Mirror” é uma série extraordinária em muitos sentidos, mas “San Junipero” é o episódio que eu adoro ver repetidamente e indicar aos meus amigos para assistirem.