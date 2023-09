“Quero fazer algo para o Youtube”: Faustão diz que não volta para TV

Ainda se recuperando de um transplante do coração realizado no último domingo, o apresentador Fausto Silva falou em entrevista ao UOl de seus planos para o futuro, que não incluem, garantiu, voltar à televisão.

“Já fiz a minha parte. Não volto mesmo para a televisão. Melhor sair deixando saudade do que encher o saco do público até não poder mais. Quero fazer algo para o YouTube. Não sei o que ainda, mas é uma possibilidade que eu não descarto. Vamos ver”, completou.

O apresentador disse que tomou essa decisão por que prefere sair enquanto sua imagem ainda está em alta. “Pelé saiu no auge. Garrincha na baixa. Isso faz toda a diferença”, disse o apresentador, cujo último trabalho na TV foi na Band.

Ontem, primeiro dia em que Faustão falou desde que se internou com insuficiência cardíaca, ele disse que se sentia bem e que se dependesse dele já iria para casa. . “Sinto como se o meu coração batesse ainda mais forte, é uma sensação única. Tiveram que tirar um monte de entulho de dentro de mim, e colocaram um coração novo, de um garotão de 35 anos. É algo que me faz sentir muito vivo”, disse.

Como bem disse o grande Faustão: Viva o SUS! pic.twitter.com/tprZXHeXpy — André Fran (@andrefran) August 31, 2023

Muito emocionado, Faustão fez ainda um agradecimento ao pai do jovem cujo coração bate em seu peito. “Fazer um agradecimento especial ao José Pereira da Silva, pai do Fábio, que teve uma grandiosidade incrível, uma generosidade absurda e proporcionou que eu continuasse vivo. Eternamente grato ao José Pereira da Silva, homem simples. Eu fico emocionado, porque ele me deixou a chance de viver de novo”, disse.