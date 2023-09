Príncipe Harry manda um “recado sutil” para seus filhos na série ‘Heart of Invictus’

A nova série documental do príncipe Harry, Heart of Invictus, acaba de chegar à Netflix! A série segue o duque de Sussex nos Jogos Invictus de 2022 em Haia, que é um evento esportivo adaptativo que ele criou para militares e mulheres feridos e doentes. No primeiro episódio da série, temos um vislumbre do envolvimento de Harry e Meghan Markle no evento, bem como dos competidores internacionais que participaram dos jogos.

Durante sua entrevista introdutória, Harry fez um comentário sobre seus filhos, o príncipe Archie e a princesa Lilibet. “Meu nome é Harry”, iniciou. “Em um dia qualquer, sou pai de duas crianças com menos de três anos, tenho um casal de cachorros, sou marido, sou patrono fundador da Invictus Games Foundation. Acredito que hoje é tudo sobre Invictus”.

Harry, que também é um veterano, pois serviu nas forças armadas britânicas de 2005 a 2015, fez uma caminhada com alguns dos atletas do Invictus na Califórnia - veteranos do Exército Britânico, pais e os ex-competidores dos Jogos Invictus David Wiseman e J.J. Chalmers. David teve uma conversa franca com Harry sobre servir enquanto sua esposa estava grávida e como ele foi impactado após ser baleado no Iraque.

“Quando eu era soldado, isso significava muito para mim. E depois que fui ferido, como você se define então?”, David disse, enquanto a filmagem de sua vitória nos Invictus Games de 2016 era exibida na tela. J. J. Depois, se dirigiu a Harry: “Invictus foi a melhor semana da minha vida, e isso continua mais forte do que nunca. Para se sentir como uma estrela do rock naquela semana, para ter o tapete vermelho estendido para nós, foi isso que você fez, não é? ?”

Reprodução Harry usou um boné com os dizeres 'Papai Urso', apelido que sua filha, Lilibeth, o chama (Netflix)

Enquanto caminhava com David e J.J., Harry fez um aceno sutil para Archie e Lilibet com seu Dad Hat™. O boné cáqui diz “Papa Urso” - um apelido que o príncipe revelou que Archie deu a ele. Tem coisa mais fofa?

Leia também: