A cantora Preta Gil, 49 anos, voltou a usar sonda nasogástrica após a cirurgia de retirada do tumor do intestino.

Segundo a própria cantora, o aparelho foi colocado devido a uma obstrução intestinal, como detalhado pelo site Jornal do Commercio.

Preta Gil volta a usar sonda após cirurgia de retirada de tumor e explica motivo para tranquilizar fãs

“O corpo e o organismo se acostumando com o novo. Como tenho a bolsa de ileostomia, o trânsito foi desviado para o íleo [parte final do intestino delgado]. Eu tive uma obstrução intestinal, como se fosse uma prisão de ventre. Só que não é prisão de ventre, é prisão do íleo”, detalhou ainda.

Na semana passada, a cantora também escreveu: ‘Obrigada é a única palavra que tenho agora! Obrigada Deus, meus Orixás, minhas Santinhas, meus amados médicos, enfermeiras, enfermeiros, técnicos de enfermagem… Gratidão a minha rede apoio incansável!!!’